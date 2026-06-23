שגריר ישראל בוושינגטון פתח את המפגש החמישי היום (שלישי) בינו לבין שגרירת לבנון בביקורת גלויה על ארצות הברית, כאשר הכריז כי "אנחנו נמצאים בתאונת רכבת - דרושה בהירות".

בדבריו התייחס יחיאל לייטר לתחילת המשא ומתן והזכיר כי "לפני ארבעה סבבים עלינו כולנו על אותה רכבת. ישבנו באותו קרון ונסענו לאותו יעד, כאשר ארצות הברית משמשת כקטר המוביל. הרכבת הייתה בדרכה לכיוון ברור מאוד, שלום מלא בין המדינות: איראן החוצה והשפעתה הזדונית מחוץ ללבנון; פירוק חזבאללה; שלום וביטחון ללבנון ולישראל".

בהמשך דבריו התריע השגריר מפני הסטת השיחות מהמסלול המקורי וציין כי "היום, הרכבת הזו בסכנה ירידה מהפסים. אני מקווה שנוכל להחזיר אותה למסלול. הנחת היסוד הייתה שאיראן בחוץ, ושהדיון המרכזי עוסק בלבנון ובחזבאללה – לא בשאלה עד כמה איראן יכולה לרסן את חזבאללה", הטיח לייטר.

הוא הוסיף: "זה אינו תפקידה של איראן. תפקידה הוא לצאת מלבנון. תפקידה של ממשלת לבנון הוא לממש את ריבונותה. ריבונות פירושה שאיראן לא תהיה עוד מעורבת בפעילות או בהשפעה זדונית בלבנון. אנחנו זקוקים לבהירות", הוא דרש בפני האמריקנים.

"ישראל מקווה מאוד שמזכר ההבנות (MOU) יצליח. כולנו תומכים בחזונו של הנשיא טראמפ להבטיח שלאיראן לא יהיו עוד יכולות גרעיניות, טילים בליסטיים, או היכולת להזרים כספים לשלוחיה כדי לאיים על שכנותיה ולבסס הגמוניה אזורית. אך אני חושש שהמושג "מניעת חיכוך" (deconfliction) אינו במקומו. ישראל אינה מצויה בעימות עם לבנון. לכן מניעת חיכוך אינה הסוגיה. כל שנדרש הוא תיאום עם לבנון. הסוגיה היחידה היא חזבאללה. יש להביס את חזבאללה ולהסירו מהמשוואה".

השגריר הישראלי הוסיף להזהיר מפני התחזקותו של ארגון הטרור וטען כי "במקום זאת, קיימת סכנה שחזבאללה קיבל זריקת עידוד. אין ספק שהוא חש מחוזק ונועז יותר. ולכן יש לי כמה שאלות".

הוא הזכיר את ההסכמות הקודמות שהושגו בין הצדדים ואמר כי "בפגישתנו האחרונה פרסמנו הצהרה משותפת בשם ארצות הברית, לבנון וישראל. ההצהרה אישרה מספר עקרונות יסוד: שעתיד היחסים בין ישראל ללבנון ייקבע בידי שתי הממשלות הריבוניות; שהתערבות חיצונית תידחה; שחזבאללה יפורק ולא יורשה להתבסס מחדש; ושיש לגנות את התנהלותה הזדונית של איראן באזור. ולכן אני מבקש לשאול".

במסגרת פנייתו הציב לייטר שאלה ראשונה למשתתפי המפגש ותהה "האם פירוק חזבאללה עדיין מהווה את הבסיס לדיונים הללו? מבחינתנו הוא חייב להישאר כזה. ניהלנו את ארבעת הסבבים הקודמים מתוך הנחה זו. האם היא עדיין תקפה?".

מיד לאחר מכן עבר לסוגיית הסגת כוחות הארגון והציב שאלה נוספת: "הסכמנו להפסקת אש שהותנתה בכך שחזבאללה ייסוג צפונה. האם ההסכם הזה עדיין מחייב? איננו יכולים להרשות לעצמו התחייבויות שמתפוגגות. וחשוב להבהיר: ישראל תפעל נגד איומים מיידיים ומתפתחים על אזרחיה וחייליה".

השגריר חתם את שורת קושיותיו בפנייה הנוגעת למשאבים הכלכליים של הגוש השיעי וביקש לדעת "איראן צפויה ליהנות מזרימת כספים במסגרת מזכר ההבנות. כיצד נוודא שכספים אלה לא ימצאו את דרכם לחזבאללה? אם איננו יכולים להבטיח זאת, אזי כל המילים שעליהן נסכים כאן לא ישנו דבר, משום שחזבאללה פשוט ישקם את עצמו מחדש". את נאומו החריף סיכם לייטר באמירה כי "לפני ארבעה סבבים עלינו כולנו על אותה רכבת. אני מקווה שהיום נצליח להחזיר אותה למסלול ולהגיע למתווה של שלום מלא עם שכנינו בצפון". התבטאויות אלו נחשבות במונחים דיפלומטיים להתקפה חריגה, חריפה וישירה של השגריר נגד ממשל טראמפ.