כלב, טאבלט ומדע: החוקרים שמלמדים כלבים להשתמש במסכי מגע

אם אי פעם ראיתם כלב לוחץ בהתלהבות על מסך טלפון ותהיתם האם הוא באמת מבין מה הוא עושה, ייתכן שהתשובה היא כן. חוקרים מהמכון לאתולוגיה ע"ש קונרד לורנץ באוניברסיטה הווטרינרית של וינה בחנו מחקרים שנערכו בנושא וגילו כי כלבים מסוגלים ללמוד להשתמש במסכי מגע לצורך ביצוע משימות קוגניטיביות מורכבות יחסית.

החוקרים סקרו את כלל המחקרים הידועים בתחום ומצאו כי למרות הפוטנציאל הגדול, פורסמו עד כה רק 14 מחקרים שהשתמשו בטכנולוגיית מסכי מגע לבדיקת התנהגות וחשיבה של כלבים. הממצאים הראו כי השיטה מאפשרת לבצע ניסויים בצורה אחידה ומדויקת יותר, תוך צמצום משמעותי של השפעת החוקרים על תוצאות הניסוי.

למה מסך מגע עדיף על חוקר אנושי?

אחת הבעיות הגדולות בחקר התנהגות בעלי חיים היא עצם הנוכחות של האדם. כלבים ידועים ביכולתם לקרוא שפת גוף, הבעות פנים ורמזים עדינים מאוד. לעיתים הם מגיבים לחוקר עצמו ולא למשימה שהוצגה בפניהם.

מערכות מבוססות מסך מגע פותרות חלק גדול מהבעיה. הן מציגות לכל כלב את אותן משימות בדיוק, מודדות את התגובות באופן אוטומטי ומפחיתות את הסיכון להטיות אנושיות. התוצאה היא נתונים אמינים ואחידים יותר, המאפשרים להשוות בין כלבים שונים ובין מחקרים שונים.

לא פשוט ללמד כלב לעבוד עם טאבלט

למרות ההבטחה הגדולה, החוקרים מציינים כי הדרך אינה חפה ממכשולים. ראשית, מדובר במערכות יקרות יחסית הדורשות ידע טכנולוגי מתקדם. בנוסף, תהליך ההכשרה של הכלבים ארוך ולעיתים דורש שבועות של תרגול עד שהכלב מבין שעליו לגעת באזורים מסוימים במסך כדי לקבל תגמול.

קיים גם אתגר ייחודי לכלבים: בעוד שחלקם נוגעים במסך באמצעות האף, אחרים מעדיפים להשתמש בכפות הרגליים. התנהגויות שונות אלו מחייבות התאמה של הציוד ושל שיטות המחקר לכלב עצמו.

"סודוקו" לכלבים

הרעיון של משחקי מחשב לכלבים אינו חדש לחלוטין. כבר לפני מספר שנים הציעו חוקרים בווינה להשתמש במשחקים מבוססי מסך מגע כאמצעי לאימון מוחי עבור כלבים מבוגרים. לפי המחקרים, אתגרים קוגניטיביים קבועים יכולים לסייע בשמירה על חדות מחשבתית, לעודד למידה ואף להאט חלק מתהליכי ההזדקנות המנטליים.

באותם ניסויים התברר שגם כלבים מבוגרים, לאחר תקופת הסתגלות קצרה, הפכו ל"שחקני מחשב" נלהבים למדי, במיוחד כאשר חיכה להם חטיף בסיום המשימה.

העתיד: מבחני אינטליגנציה דיגיטליים לכלבים

החוקרים סבורים כי שילוב רחב יותר של טכנולוגיות דיגיטליות יוכל לשנות את תחום חקר הכלבים בשנים הקרובות. מערכות אוטומטיות, מעקב עיניים, בינה מלאכותית ומסכי מגע עשויים לאפשר לחוקרים להבין טוב יותר כיצד כלבים חושבים, לומדים ומפרשים את העולם שסביבם.

לדבריהם, אם מוסדות מחקר ישתפו פעולה ויפתחו כלים סטנדרטיים ונגישים יותר, מסכי המגע עשויים להפוך בעתיד לכלי מרכזי בחקר הקוגניציה הכלבית. במילים אחרות, ייתכן שהדור הבא של כלבי המעבדה כבר לא ירוץ במבוך, אלא פשוט ייגע במסך.