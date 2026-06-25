פסק דין מקומם של בית המשפט המחוזי במיו שבצרפת קבע כי עיריית שסי תיאלץ לשלם פיצויים בסך 6,000 אירו, בתוספת 1,500 אירו הוצאות משפט, לאזרח אלג'יראי השוהה באופן בלתי חוקי ולבת זוגו הפינית.

החלטה זו מגיעה לאחר שהרשות המקומית ניסתה בסך הכל למלא את תפקידה הציבורי ולמנוע ניצול ציני של מוסד הנישואין לצורך עקיפת חוקי ההגירה.

תחילת הפרשה בשנת 2025, כאשר השניים הגישו בקשה רשמית להינשא. ראש העירייה דאז, אוליבייה בורז'ו, פעל באחריות ותוך הפעלת שיקול דעת מבוסס כאשר ערך לבני הזוג שימועים נפרדים. בסיומם קבע בצדק כי מדובר בפיקציה מוחלטת שנועדה אך ורק להכשיר את מעמדו של הגבר, שנגדו עמד צו גירוש מפורש מהמדינה עוד משנת 2022.

למרות חובתה הברורה של המדינה להגן על גבולותיה, התובע הכללי בחר להיתלות בסעיפים טכניים וקבע כי צו הגירוש פקע ולא היה אכיף בשל התיישנות של שלוש שנים. המערכת המשפטית הפעילה לחץ כבד על נבחרי הציבור, אשר הגיעו לנקודת שבר והתפטרו קולקטיבית במחאה על כפיית הטקס, אך נאלצו להישאר בתפקידם תחת תכתיבי המחוז הצרפתי.

בהמשך הדרך הטיל בית המשפט קנסות כספיים דרקוניים של מאות ואף אלפי אירו לכל יום עיכוב, עד אשר ראש העירייה החדש נאלץ להיכנע ללחץ השיפוטי ולהשיא את השניים, תוך שהוא מדגיש כי הנישואין נותרו חסרי כנות בעיניו.

בסופו של דבר, צדקתם של נציגי הציבור בעירייה הוכחה באופן מלא בין כותלי בית המשפט. השופט עצמו נאלץ להודות כי "הכלה" כבר שבה לפינלנד מסיבות רפואיות וכי בני הזוג המדוברים כלל אינם מתגוררים יחד, עובדה שחשפה את פרצופו האמיתי של הקשר ואף הביאה להפחתה מסוימת בגובה הפיצויים שנפסקו לטובתם.