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צרחות ברחוב

תיעוד קשה מוונצואלה: תושב מקומי הסריט את רגעי האימה ברעידה 

תושב מקומי תיעד את רגעי האימה שאחזה ברחוב בזמן שרעידת אדמה פרצה והפילה בניינים | בתיעוד נראה האיש אוחז במצלמת הטלפון ומתעד את עצמו ואת סביבתו באותם רגעים, בזמן שבניינים בצד קורסים (בעולם) 

תושב מקומי תיעד את רגעי האימה שאחזה ברחוב בזמן שרעידת אדמה פרצה והפילה בניינים. בתיעוד נראה האיש אוחז במצלמת הטלפון ומתעד את עצמו ואת סביבתו באותם רגעים, בזמן שבניינים בצד קורסים.

לפי העדכונים האחרונים, לפחות 164 בני אדם נהרגו ו-971 נוספים נפצעו בוונצואלה, בעקבות שתי רעידות אדמה עזות שפקדו את המדינה. הרשויות במדינה חוששות כי מניין הקורבנות יוסיף לעלות באופן משמעותי בשעות הקרובות, ככל שיתקדמו פעולות האיתור והחילוץ בין עשרות המבנים שקרסו.

הנשיאה בפועל של ונצואלה, דלסי רודריגז, הכריזה על מצב חירום לאומי והודיעה כי מחוז לה גואירה הוגדר כאזור אסון. רודריגז קראה לתושבים לפנות מיד מבנים שניזוקו מחשש לקריסה, בעוד כוחות ההצלה פועלים בחושך תחת קשיים כבדים.

הרס מבני כבד במיוחד נרשם בעיר הבירה קראקאס ובכלל זה קריסה מלאה של בניין בן 22 קומות באזור אלטמירה. נמל התעופה הבינלאומי הראשי "סימון בוליבר" נסגר לחלוטין עקב נזקים קשים, שירותי הרכבת התחתית הושבתו, ואספקת הגז והחשמל נותקה.

שתי רעידות האדמה, בעוצמה של 7.2 ו-7.5 בסולם מגניטודה, התרחשו בטווח של פחות מדקה זו מזו סמוך לעיר החוף מורון. מדובר ברעש האדמה החזק ביותר שנמדד בוונצואלה מאז שנת 1900, כאשר מדינות רבות כבר הודיעו על שיגור משלחות חילוץ.

רעידת אדמהתיעודונצואלה

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