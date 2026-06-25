וושינגטון לא תשלים עם כל ניסיון של טהראן להטיל אגרות או תשלומים על כלי שיט העוברים במצר הורמוז, כך הבהיר מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, במהלך סיורו במדינות המפרץ הפרסי.

לדבריו, מדובר בנתיב מים בינלאומי ועל פי החוק הבינלאומי הקיים אין לאף מדינה זכות לגבות בו כספים. הוא הוסיף כי "זהו המצב בנתיבי מים בינלאומיים בכל העולם, וכך אנו מצפים שיהיה גם כאן".

​בנוגע להצהרותיה של איראן המכחישות חלק מההבנות שהושגו בתוך סבב השיחות בשווייץ, אמר רוביו כי הממשל האמריקני מודע היטב לפרטי ההסכמות.

הוא ציין כי "אנחנו יודעים למה הם הסכימו. אני לא יודע למה הם חייבים להגיד את הדברים שהם אומרים". לדבריו, ההנהגה בטהראן תצטרך לנווט את הפוליטיקה הפנימית שלה, אך המבחן האמיתי יהיה בביצוע ההתחייבויות בפועל.

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​במהלך פגישותיו באיחוד האמירויות הערביות, התייחס רוביו לפעילותן של המיליציות והשלוחות האיראניות הפועלות במזרח התיכון, ובראשן הארגונים הפועלים משטח עיראק.

מזכיר המדינה הדגיש כי "אי אפשר להגיע לסיום מעשי האיבה והעימונים באזור כל עוד שלוחות איראניות משגרות טילים וכטב"מים מעיראק ומשתתפות בטרור כפי שעשו חמאס וחיזבאללה".

הוא הבהיר כי הנושא הביטחוני הזה נכלל במזכר ההבנות ויטופל בהמשך המשא ומתן.

​רוביו שלל את האפשרות כי כספי הממשל האמריקני ישמשו למימון קרן השיקום של איראן, וציין כי אם טהראן תבחר להשתלב באזור, ההשקעות יגיעו ממקורות זרים אחרים.

הוא סיכם כי "אם איראן תקבל החלטה, אם ההנהגה שלה תקבל החלטה שהם רוצים להיות מדינה במקום תנועה מהפכנית שמייצאת טרור, תהיה להם הזדמנות לעשות דברים מדהימים באיראן".

במקביל, הצהיר רוביו כי איראן מהווה כיום איום גדול יותר על אירופה מאשר על ארצות הברית, לנוכח העובדה כי היא מחזיקה בטילים המסוגלים לפגוע בחלקים נרחבים מהיבשת האירופית.

מרקו רוביו נשאל אם הוא רואה שינוי בהנהגה הנוכחית, או שהוא עדיין מכנה אותם "איסלמיסטים משוגעים", לאחר שהנשיא דווקא שיבח את ההנהגה החדשה.

רוביו ענה בפשטות: "זה לא מה שאני חושב, זו עובדה".