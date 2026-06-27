​מניין הקורבנות הרשמי כתוצאה משתי רעידות האדמה העוצמתיות שפגעו בונצואלה זינק ליותר מ-920 בני אדם, כאשר גורמי בריאות רשמיים במדינה חוששים כי המספר כבר חצה את רף אלף וארבע מאות ההרוגים, מספר שנתמך על ידי ה'ניו יורק טיימס'.

הרשויות המקומיות דיווחו בשעות האחרונות כי למעלה מ-50,000 בני אדם עדיין מוגדרים כנעצרים ומנותקי קשר, בעוד שצוותי הרפואה בבתי החולים טיפלו בלמעלה מ-3,200 פצועים.

​הנשיאה בפועל של ונצואלה, דלסי רודריגז, הכריזה על אזור החוף לה גואירה כשטח אסון לאומי בעקבות קריסה המונית של מבני מגורים ותשתיות.

בבירה קראקס הושבתה לחלוטין תנועת הרכבות התחתיות, נמל התעופה הבינלאומי הראשי נסגר בשל נזקים כבדים למסלולים, ואזורים נרחבים נותרו ללא זרם חשמל, קליטה סלולרית או אספקת גז טבעי.

תיעוד קשה מוונצואלה: תושב מקומי הסריט את רגעי האימה ברעידה כיכר השבת | 25.06.26

​תושבים רבים שנאלצו להימלט מבתיהם מבלים את הלילות בשטחים פתוחים ובפארקים מחשש לקריסת מבנים נוספים בעקבות מאות רעשי משנה הפוקדים את האזור. מריה אנדראינה פרנלט, תושבת הבירה שביתה נפגע קשות, תיארה את רגעי האימה וסיפרה כי "אנחנו מזועזעים ומפוחדים עמוקות חיבקנו זה את זה והתפללנו, זה היה באמת מזעזע".

​הרעש החזק ביותר שפקד את המדינה מזה למעלה מ-125 שנה תפס תושבים רבים בבתיהם בשל יום חג לאומי.

לואיס קולמנארס סיפר כי שהה בבית קולנוע באותה העת וכי "הכל נהיה חשוך והכל התחיל לרעוד, אנשים התחילו לרוץ, ילדים צרחו מפחד. הרעידה נמשכה בין שתיים לשלוש דקות - זה הרגיש אינסופי".

​מדינות רבות החלו לשגר סיוע הומניטרי וצוותי חילוץ מיוחדים הכוללים עשרות מומחים וכלבי גישוש מארצות הברית, בריטניה, שווייץ וצ'ילה.

המכון הגיאולוגי האמריקני מסר כי מדובר בשתי רעידות אדמה עוקבות בעוצמות של 7.2 ו-7.5 אשר התרחשו בטווח של 39 שניות בלבד זו מזו לאורך מערכת ההעתקים של סן סבסטיאן.