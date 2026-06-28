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אזרח קטארי נעדר - ונמצא מת: הרוג ראשון בסבב הלחימה בין ארה"ב לאיראן

אזרח קטרי נהרג ותושב ערבי נפצע מפגיעת רסיסי פעילות צבאית בים, כך לפי הודעה של משרד הפנים הקטארי | משרד הפנים הקטרי פתח בחקירת נסיבות היעלמותו ופגיעתו של כלי השיט, אך מסר כי האירוע התרחש כתוצאה מ"פעילות צבאית באזור" (מדיני)

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

אזרח קטרי נהרג ותושב ערבי נפצע באורח יציב לאחר שנפגעו מרסיסים בעקבות חידוש הלחימה בין ל באזור הורמוז, כך לפי הודעה שפרסם משרד הפנים של קטאר.

לפי ההודעה, השניים שהו על סיפונו של כלי שיט אשר הוכרז כנעדר, ואותר בסמוך לחופי המדינה בתום מבצע חיפושים נרחב.

יצוין כי בהודעה המקורית, לא ארה"ב ולא איראן הוזכרו מסיבות מובנות.

​משרד הפנים המקומי פרסם הודעה רשמית בעקבות המקרה והתייחס לנפגעים. בהודעת הרשויות נמסר כי "משרד הפנים מביע את תנחומיו הכנים ואת תנחומיו העמוקים למשפחתו של הקדוש השהידי, ומתפלל לאללה יתברך שירחם עליו ויעניק לו מקום בגן עדן רחב ידיים".

​האירוע החל להתפתח כאשר כלי השיט לא שב אל החוף במועד המתוכנן. סיורים ימיים של המינהל הכללי לאבטחת חופים וגבולות החלו בפעולות סריקה מיידיות בערב יום שבת, והצליחו לאתר את כלי השיט בשעות הבוקר המוקדמות של יום ראשון.

​הפצוע הנוסף פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, שם נמסר כי מצבו התייצב. הרשויות בקטר הודיעו כי הן פועלות להבהרת נסיבות הפגיעה, וכי "החקירות וההליכים בנוגע לאירוע יימשכו בהתאם למסגרות החוקיות שנקבעו".

​החיפושים והבדיקות בוצעו כחלק מהליכי ניטור ואימות שגרתיים של כלי שיט ימיים המבוצעים באופן קבוע במדינה. המשרד הוסיף בתפילה גם להחלמתו המהירה של התושב שנפצע באירוע.

ארה"באיראןקטארמצרי הורמוז

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