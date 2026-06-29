מחלוקת ציבורית נדירה ויוצאת דופן פרצה בתוך מועצת המומחים של איראן, הגוף הדתי הבכיר האחראי על מינוי המנהיג העליון, בעקבות מזכר ההבנות החדש שנחתם בין ארצות הברית לבין איראן, כך לפי דיווח אמש ב'איראן אינטרנשיונל'.

המשבר החל לאחר שיותר משישים חברים באסיפה פרסמו הצהרה משותפת המבקרת בחריפות את המשא ומתן עם וושינגטון ואת פתיחת מיצרי הורמוז, אשר כונתה על ידם 'טעות אסטרטגית'.

החותמים קראו להעניש את האחראים לחיסול עלי חמינאי והצהירו כי לכל מי שיש גישה אליהם יש חובה דתית להרוג אותם.

​תוך שעות ספורות פרסמו נשיאות ומזכירות האסיפה גערה פומבית חסרת תקדים נגד חברי המועצה החתומים על המכתב, וטענו כי פרסום עמדות פוליטיות מחוץ לנהלים המקובלים פוגע קשות באחדות הגוף.

התגובה הרשמית עוררה מיד ביקורת נוקבת מצד כלי התקשורת ראג'ה ניוז, המזוהה עם סיעות קיצוניות המתנגדות למגעים עם הממשל האמריקאי. באתר התקשורת האשימו את המזכירות בפגיעה באחדות הממסד ותהו מדוע רוב כה מוחץ במועצה הרגיש מחויב לעקוף את ההנהגה.

​הסערה הפוליטית התרחבה גם לרחובות טהראן, והובילה לסגירתו של אתר אבל מרכזי שהוקם ליד מקום חיסולו של עלי חמינאי.

האתר נסגר לאחר שקבוצת פעילים איסלמיסטים הגיעה מהעיר משהד כשהיא עוטה תכריכי קבורה לבנים, והפכה את המתחם למוקד מחאה והתבצרות נגד המשא ומתן. המפגינים הקיצונים תקפו את צוות המשא ומתן, האשימו אותם בחציית הקווים האדומים של המנהיג המנוח ואף קראו להוצאתם להורג של האחראים למגעים המדיניים.

​ברקע העימותים הפנימיים, מזכר ההבנות המקדמי בין ארצות הברית לאיראן מסמן תפנית חדה במדיניותה של וושינגטון, אשר מחליפה את אסטרטגיית הלחץ המרבי בהצעת תמריצים כלכליים רחבי היקף תמורת ויתורים בתחום הגרעין.

ההסכם צפוי לאפשר לטהראן גישה לעשרות מיליארדי דולרים של הכנסות מנפט ונכסים מוקפאים, לצד תוכנית פיתוח אזורית מוצעת בשווי של שלוש מאות מיליארד דולר. מדינות המפרץ הפרסי, סין ופקיסטן נחשבות למרוויחות העיקריות מהמהלך.

​במקביל לטלטלה המדינית, חזרתו של האקדמאי האיראני-אמריקאי הושנג אמיראחמדי לאיראן הציתה ויכוח נוקב נוסף בכלי התקשורת המקומיים בטהראן.

בעוד חלק מכלי התקשורת השמרניים ראו בחזרתו הוכחה לכך שמתנגדי המשטר מכירים במציאות הפוליטית, עיתונים קיצוניים כמו קייהאן תקפו את הרשויות ותהו כיצד הותר למרגל לפעול במדינה.

​בזמן שהמערכת הפוליטית סוערת, מערכת הבנקאות באיראן ממשיכה לסבול מגל של קריסות ושיבושים קשים בשירותים הדיגיטליים ובעמדות הכספומטים, אשר פוגעים קשות בחיי היומיום של האזרחים.

העיתון האיראני 'שארק' דיווח כי מספר בנקים מרכזיים נפגעו שוב ושוב מתקיפות סייבר, ומתח ביקורת על היעדר שקיפות ודיווח מצד הרשויות. מומחים טכנולוגיים הסבירו לעיתון כי הבעיה נעוצה בתשתיות ליבה מיושנות בנות כמעט שלושה עשורים שאינן מועדכנות, לצד השפעת הסנקציות והמגבלות על רשת האינטרנט הפוגעות ביכולת להגן על המערכות הפיננסיות.