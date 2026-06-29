המוסלמים השיעים ציינו לאחרונה ברחבי העולם את יום העשורא. מדובר ביום אבל מרכזי באמונה השיעית, אשר במסגרתו מתאספים גברים ברחובות השונים ומכים את עצמם על מותו של אחד מנביאיהם.
רחובות אירופה התמלאו בשבוע שעבר בגברים לבושים שחורים המכים את עצמם כחלק מטקסי האבל. כמו כן, תמונותיהם של מוג'תבא ועלי חמינאי נופפו במרכז העיר ברלין.
בתיעודים נראים גברים לצד נשים לבושים שחורים, ילדים קשורים בחבלים בחום האימים, והמונים שוטפים את הרחובות בסימן לאיסלמיזציה של אירופה.
על פי דיווחי סוכנויות הידיעות הבינלאומיות ובהן רויטרס והסוכנות הגרמנית, התהלוכות בברלין ובלונדון אף לוו באבטחה משטרתית.
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