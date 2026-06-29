לראות ולא להאמין תמונות של חמינאי וילדים קשורים בחבלים: כך מציינים את העשורא ב... גרמניה המוסלמים השיעים ציינו לאחרונה ברחבי העולם את יום העשורא, יום אבל באמונה השיעית בו מתאספים גברים ברחובות ומכים את עצמם על מותו של אחד מנביאיהם | רחובות אירופה התמלאו בשבוע שעבר בגברים לבושים שחורים מכים את עצמם, תמונות של חמינאי נופפו במרכז ברלין | לראות ולא להאמין (בעולם)

יג ישראל גראדווהל כיכר השבת | 10:39