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למרות ההכחשות באיראן - טראמפ מודיע: "טהרן ביקשה פגישה, היא תתקיים מחר בדוחא"

על אף ההכחשות בטהראן, הנשיא טראמפ טען ברשת החברתית שלו Truth Social כי "איראן ביקשה להיפגש. הפגישה תיערך מחר בדוחא" | דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה כי השליחים המיוחדים של הנשיא, סטיב וויטקוף וג'רארד קושנר ישתתפו בפגישה בדוחא (בעולם)

הנשיא טראמפ (צילום: אריה לייב אברמס / פלאש90)

נשיא ארה״ב טען היום (שני) כי איראן ביקשה לקיים פגישה, שתתקיים כבר מחר (שלישי) בדוחא. ״איראן ביקשה פגישה. היא תתקיים מחר בדוחא״, כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו.

בנוסף, דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה בראיון לפוקס ניוז כי השליחים המיוחדים של הנשיא דונלד טראמפ, סטיב וויטקוף וג'רארד קושנר ישתתפו בפגישה בדוחא. עוד נמסר כי השיחות הטכניות מתקיימות לצד שיחות בדרגים בכירים וכי "טראמפ רוצה שתהליך השלום יתממש".

מוקדם יותר אמר סגן שר החוץ האיראני כאזם עריב עבאדי כי שיחות כאלה לא אושר, לאחר שסבב מו"מ שהיה אמור להתקיים בשווייץ בוטל בעקבות חילופי המהלומות במצר הורמוז.

הוא הוסיף: "למרות שההתייעצויות עם קטאר נמשכות כרגיל, לא ניתן לאשר את הידיעה מכמה כלי תקשורת כי השיחות הטכניות בין הצדדים יתקיימו בדוחא. הסבב הראשון של השיחות הטכניות יתקיים כאשר ימולאו התנאים".

דונלד טראמפקטארהסכם עם איראן

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