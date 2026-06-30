כיכר השבת
"ומה לעשות אם ישראל תתקוף?"

כמו טיול בית ספר: כך נראה דף ההנחיות למשתתפים בהלוויית חמינאי

המשטר בטהרן פרסם דף הנחיות להלוויית המנהיג העליון שחוסל בידי ישראל שתתקיים בחודש הבא | כ-35 מיליון בני אדם צפויים לקחת חלק בהלוויית הענק - ואלו ההנחיות (בעולם) 

כפי שדיווחנו מוקדם יותר (שלישי), הלווייתו של המנהיג העליון צפויה להתקיים בעוד כשבוע, חודשים לאחר שחוסל בידי ישראל במכת הפתיחה במבצע 'שאגת הארי'.

אם ישראל לא תתקוף עד אז, ב-6 ביולי יתחיל טקס ההלוויה של האייתולה עלי חמינאי, בינתיים באיראן מתכוננים ליום הגדול.

בדף מסרים שפורסם ברשתות החברתיות, חולקו הוראות למשתתפים בטקס ההלוויה שצפוי להתקיים בשיא הקיץ.

(צילום: רשמי / תרגום AI)

למשתתפים ניתנה בין היתר ההנחיה שלא לשכוח את התרופות החיוניות, ולהצטייד במים, כובע ומטרייה כדי להגן מחום השמש.

האבלים אף התבקשו "לאכול ארוחת בוקר קלה" ולשתות הרבה מים לפני היציאה ל"טיול" ההלוויה.

אחד הגולשים הגיב ברשת החברתית 'איקס': "ההנחיה הרשמית ממליצה למשתתפים לאכול ארוחת בוקר קלה, להביא בקבוק מים, לחבוש כובע, ולשתות מים כל 20 עד 30 דקות כדי להתגבר על החום.

היא אפילו מפרטת סימני אזהרה להתקף חום וממליצה להעביר כל מי שנפגע למקום קריר ומוצל".

הכותב שם לב כי "אין עצה לגבי מה לעשות אם ישראל תחליט להפציץ את ההלוויה, לעומת זאת", וסיים: "אני מניח שאחרי כל החודשים האלה, כולם כבר מכירים את השגרה".

עלי חמינאיהלווייה

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