בית המשפט העליון בארצות הברית פרסם היום (שלישי) שורת פסיקות דרמטיות, כאשר המרכזית שבהן מהווה תבוסה לנשיא דונלד טראמפ בנוגע לניסיונו לבטל את האזרחות המוענקת מכוח לידה על אדמת ארצות הברית.

בפסיקה שהתקבלה ברוב של 6 מול 3, דחו השופטים את הצו המנהלי של טראמפ שביקש לשלול אזרחות מילדים להורים שאינם מחזיקים במעמד חוקי קבוע.

במקביל, הכריע בית המשפט בסוגיות חברתיות ופוליטיות בוערות נוספות. השופטים אישרו את חוקיותם של צעדים במדינות איידהו ומערב וירג'יניה, אשר קובעים כי נשים לא יוכלו להשתתף בספורט של גברים. בכך העניק בית המשפט אישור רשמי למדינות להגביל קבוצות ספורט במוסדות חינוך ציבוריים ואוניברסיטאות על בסיס מגדר.

בנוסף, רשם בית המשפט שינוי במערכת הבחירות עם ביטול הגבלות פדרליות על היקפי ההוצאות של מפלגות פוליטיות בתיאום עם מועמדיהן. השופטים קבעו ברוב של 6 מול 3 כי המגבלות הקיימות על מימון קמפיינים מפרות את זכות חופש הביטוי המוגנת בתיקון הראשון לחוקה, מהלך שצפוי להשפיע משמעותית על מערכות בחירות עתידיות.

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באשר להחלטה בנושא האזרחות, ציין נשיא בית המשפט ג'ון רוברטס כי לא נמצאו ראיות התומכות בפרשנות התיקון ה-14 לחוקה כפי שהציע הממשל. "אם הקונגרס התכוון להגביל את האזרחות האמריקאית לילדיהם של אלו המתגוררים בארצות הברית, שום דבר בלשון התמציתית של סעיף האזרחות לא העביר את העיצוב הזה", כתב רוברטס בהחלטתו.

רוברטס הדגיש את חשיבות העיקרון ההיסטורי ואמר: "אזרחות, אז ועכשיו, הייתה הזכות להיות בעל זכויות – להשתתף בחופשיות בקהילה הפוליטית שלנו. מנסחי התיקון הארבעה-עשר הרחיבו את ההבטחה הזו ל'כל אדם שנולד חופשי בארץ הזו'. אנו מקיימים את ההבטחה הזו היום".