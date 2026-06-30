עיתון הניו יורק טיימס מדווח כי איראן ועומאן מקדמות תוכנית משותפת לגביית תשלומים מחברות ספנות שיחצו את מצר הורמוז.

מדובר במהלך דרמטי שנוגד את החוק הבינלאומי, הקובע כי אין לגבות תשלום עבור מעבר במצר במים בינלאומיים.

המהלך מתבצע למרות התנגדות פומבית וחד-משמעית מצד ארצות הברית, שדורשת להשיב את המצב לקדמותו.

נשיא ארה"ב אף איים להפציץ את עומאן כלשונו, אם זו תגבה כספים עבור מעבר במצר הבינלאומי.

​ההצעה הרשמית שהגישה עומאן למדינות המערב מגיעה על רקע הסכם המסגרת שנחתם החודש בין וושינגטון לטהראן לסיום המלחמה. ההסכם הבטיח "מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים ללא תשלום", אך הגדרה זו תקפה לשישים ימים בלבד בזמן שהמגעים נמשכים.

​שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הבהיר בביקורו בבחריין כי ארצות הברית תתנגד לכל ניסיון לייצר רווח כספי מהנתיב.

רוביו הדגיש כי לא ישנה לממשל אם התשלום יוגדר בתור "אגרה או עמלה או תרומה", וכי "אנחנו צריכים לחזור לאיך שהמצרים נראו לפני הסכסוך הזה".

​בין שתי המדינות השותפות ליוזמה קיימת מחלוקת עמוקה לגבי אופי גביית הכספים מחברות הספנות הבינלאומיות. בעוד שעומאן מציעה מודל המבוסס על תרומות מ"רצון" כביכול, סגן שר החוץ האיראני קאזם ע'ריבאבאדי הבהיר כי מבחינת טהראן התשלומים יהיו חובתיים לחלוטין.

​ע'ריבאבאדי הוסיף כי איראן מעדיפה להגיע לנוסח מוסכם עם עומאן לניהול המשותף של נתיב המים האסטרטגי. עם זאת, הבכיר האיראני הדגיש כי אם השכנה מהמפרץ לא תשתף פעולה עם המתווה, הממשל בטהראן יקדם את התוכנית באופן עצמאי.

בינתיים, איראן ממשיכה לאיים על ספינות העוברות במצר העומאני, למרות שנמנעה מלתקוף מאז אמש.

​שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הצהיר ברשת הטלוויזיה הממלכתית כי המצר לא יחזור עוד למעמדו החופשי שלפני פרוץ המלחמה. אנליסטים מסבירים כי השליטה והיכולת לשבש את התנועה בנתיב המים מהוות מנוף לחץ קריטי שאיראן אינה מוכנה לוותר עליו.

​מנגד, שר החוץ של עומאן באדר אל-בוסעידי ניסה להציג עמדה מרוככת יותר והצהיר כי גביית תשלום עבור עצם המעבר אינה חוקית. אל-בוסעידי הסביר כי "כל מה שאנחנו אומרים זה שאולי אנחנו יכולים להפיק תועלת מכמה חוויות קיימות, על בסיס וולונטרי, בין המדינות הנוגעות בדבר".

​המודל העומאני נשען על ההסדרים הקיימים במצרי מלאקה וסינגפור, שם קרן פרטית אוספת כספים מרצון לטובת אבטחת הניווט. כאמור, ההתקרבות של עומאן לאיראן בנושא זה כבר עוררה בעבר זעם בוושינגטון, והנשיא דונלד טראמפ אף איים במאי להפציץ את עומאן אם לא תתנהג "בדיוק כמו כל השאר".

​היוזמה החדשה מעוררת דאגה עמוקה ותסיסה בקרב מדינות ערביות אחרות באזור המפרץ הפרסי, התלויות במצר לצורך ייצוא האנרגיה שלהן. דיפלומט מאחת ממדינות המפרץ תהה "למה אנחנו צריכים עכשיו, כתוצאה מסכסוך, לקבל איזה הסדר חדש שעומד להכפות עליו?".

​לפני פרוץ מעשי האיבה, כחמישית מאספקת הנפט והגז העולמית עברה במצר הורמוז באופן חופשי לחלוטין וללא כל עלות. המצור שהטילה איראן במהלך חודשי הלחימה שיתק את נתיבי המסחר העולמיים והוביל לזינוק דרמטי במחירי האנרגיה ברחבי העולם.