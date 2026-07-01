ארה"ב הסכימה לשחרר שלושה מיליארדי דולרים מנכסים מוקפאים עבור איראן, כך לפי דיווח דרמטי שמתפרסם היום (רביעי) ב'אל-ערבייה' הסעודי.

לפי הדיווח, ההסכמות התקבלו בזמן שאיראן מסרבת לשוחח באופן ישיר עם ארה"ב, באמצעות שיחות עם המתווכים בקטאר.

עוד עולה מהדיווח הסעודי כי איראן הצליחה לסחוט את הכספים מארה"ב באמצעות איום לפיו לא תהיה שום התקדמות נוספת עד שהסכום הזה ישוחרר באופן מיידי.

בניגוד גמור להצהרותיו של הנשיא טראמפ, נראה כי הכס, שישוחרר יגיע ישירות לאיראן ולא יעבור דרך ארה"ב לטובת קניית סיוע הומניטרי לאיראן, מה שיאפשר לטהרן לממן את הטרור שלה ברחבי המזרח התיכון ולשקם את יכולותיה הצבאיות שנפגעו קשות.

מדובר בכמעט פי-שניים מהסכום ששחרר ברק אובמה ב-2015 בתום הסכם הגרעין ולאחר התחייבויות איראניות בנושא.

כעת משחרר ממשל טראמפ שלושה מיליארדי דולרים ללא כל התחייבות איראנית בנושא הגרעין ובזמן שהשיחות עוד לא החלו.

"נוכל להשתמש בכסף הזה לכל צורך שהוא ובכל מטבע", אמר אתמול גורם איראני רשמי.

במקביל דווח כי המשא ומתן נמשך גם בנושא מצרי הורמוז בהם איראן שולטת דה-פקטו, בהתאם להצעה העומאנית לפיה ייגבו כספים עבור כל מעבר במצר בשיתוף פעולה איראני-עומאני.

המשלחות צפויות לחזור למדינותיהן כדי לדון בהצעה העומאנית הקובעת תשלום על מעבר במים בינלאומיים בניגוד לחוק הימאות הבינלאומי.