חגיגות שנת ה-250 לעצמאות ארצות הברית במול הלאומי בוושינגטון היו אמורות להיות אירוע של אחדות היסטורית, אך בפועל הן הפכו למפגן כוח פוליטי מובהק וסוער של הנשיא דונלד טראמפ.

הנאום, ששילב בין פטריוטיות לוהטת להשתלחויות פוליטיות חריפות, התקיים תחת תנאי מזג אוויר קיצוניים שכללו גל חום שובר שיאים של 39 מעלות צלזיוס וסופות רעמים עזות, אשר אילצו את כוחות הביטחון לפנות את הקהל למבנים ממשלתיים סמוכים ולעכב את פתיחת האירוע בכמעט שעתיים.

בשלב מסוים הציג נשיא ארה"ב את הדגל האמריקאי הראשון שנתפר אי פעם.

טראמפ, שהצהיר מוקדם יותר השבוע כי בכוונתו לשאת נאום ארוך במיוחד "רק כדי להוכיח שהוא יכול לעשות הכל", עלה לבסוף לבמה בסביבות השעה 23:15 בלילה. בניגוד להבטחותיו, הנאום נמשך פחות מ-40 דקות – קצר משמעותית ממרבית נאומיו הפומביים – אך היה גדוש במסרים פוליטיים ישירים לקראת בחירות האמצע הקרבות.

במהלך נאומו, בחר טראמפ לתקוף חזיתית את האגף הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית, אותו הוא נוהג לכנות "קומוניסטים". הוא הזהיר מפני התפשטות האידאולוגיה משמאל ואמר: "אנחנו אוהבים לעצור איום כזה מיד ולפני שהוא מתחיל. זה כמו סרטן – אתה חייב לחתוך אותו, ואתה חייב לחתוך אותו מהר". הוא הוסיף והצהיר כי "קומוניזם הוא לוזר, והוא תמיד יהיה. הלוחמים שלנו לא נלחמו בקומוניזם בשדות הקרב ברחבי העולם, רק כדי שהאיום הזה ירים את ראשו המכוער כאן באמריקה".

בצד המדיני והצבאי, טראמפ ניכס לעצמו את הישגי המלחמה הנוכחית מול איראן, והצהיר בגאווה כי ארה"ב "מחקה את הצי האיראני כולו – 159 ספינות שנשלחו לקרקעית הים ברגע אחד". לצד זאת, הוא ניצל את הבמה הרשמית כדי לקדם את חוק "SAVE America" התקוע בקונגרס, הדורש הצגת תעודות זהות והוכחת אזרחות לצורך הצבעה, לצד הגבלות חמורות על הצבעה בדואר, במטרה "למנוע רמאויות בבחירות".

האירוע, שאורגן תחת המותג הרשמי "Freedom 250", עורר ביקורת ציבורית רחבה על הפיכתו של יום העצמאות ההיסטורי לעצרת בחירות אישית. מפלגות דמוקרטיות במדינות שונות סירבו לשלוח משלחות, ואמנים רבים ביטלו את השתתפותם עקב האופי המפלגתי של האירוע.

סקרים שפורסמו במקביל הראו כי רוב מוחלט של הציבור האמריקאי סבור כי חגיגות ה-250 הפכו לפוליטיות מדי. בנוסף, במהלך היום נרשמה נוכחות מעוררת מחלוקת של חברי קבוצת הלאומנים הלבנים "Patriot Front", שצעדו ברחובות הבירה, אם כי מהמשטרה נמסר כי לא נרשמו אירועי אלימות.

למרות המתיחות והעיכובים, הקהל שנותר במקום זכה לצפות במה שהוגדר על ידי הבית הלבן כ"מופע הזיקוקים הגדול ביותר בהיסטוריה של המדינה", שכלל שיגור של כ-850 אלף פגזי זיקוקים מעל המול הלאומי ובריכת ההשתקפות של אנדרטת לינקולן, כשהם מתערבבים בברקים האמיתיים שנצפו בשמי וושינגטון.