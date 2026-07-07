שוק האנרגיה העולמי מתאושש בהדרגה מאחד הזעזועים החריפים בתולדותיו, לאחר שמלחמת איראן הובילה לאובדן של מיליוני חביות נפט ביום ולשיבוש חמור בנתיבי הסחר המרכזיים. בשיא המשבר, נסגר למעשה מצר הורמוז - עורק חיוני שדרכו עובר כחמישית מאספקת הנפט העולמית - והביא לטלטלה חסרת תקדים בשווקים.

למרות זאת, הכלכלה הגלובלית הצליחה להימנע מתרחיש קיצון. מדינות ה-IEA הובילו שחרור מתואם של מאות מיליוני חביות ממאגרי הנפט האסטרטגיים, בעוד מגבלות על רכישת נפט רוסי הוקלו באופן זמני, ותשתיות חלופיות הופעלו כדי לעקוף את אזור המפרץ. צעדים אלו אפשרו לבלום את הזינוק במחירים ואף להוביל לירידה מסוימת, כאשר מחיר חבית מסוג ברנט התייצב סביב 70 דולר.

הקלה נוספת הגיעה עם הסכם הביניים שנחתם ב-17 ביוני, אשר הביא להפסקת הלחימה ולפתיחה מחדש של מצר הורמוז. במסגרת ההבנות, ארצות הברית אף העניקה לאיראן רישיון זמני לייצוא נפט ללא סנקציות, במטרה לייצב את השוק בטווח הקצר.

אולם מאחורי הרגיעה היחסית מסתתרת אי ודאות עמוקה. הסוגיות המרכזיות - ובראשן תוכנית הגרעין האיראנית, מערך הטילים והשליטה העתידית במצר - נדחו למשא ומתן שטרם הושלם. השיחות המתנהלות בדוחה אמנם מוגדרות כ"חיוביות", אך טרם הניבו פריצת דרך של ממש.

במקביל, המחיר האמיתי של היציבות הזמנית מתברר כגבוה: מאגרי החירום הידלדלו לרמות נמוכות היסטורית, והיכולת של העולם להתמודד עם שיבוש נוסף הצטמצמה משמעותית. גם כוונת אופ"ק+ להגדיל תפוקה בחודשים הקרובים אינה מבטיחה מענה מספק במקרה של הסלמה מחודשת.

לכן, אף שהשווקים משדרים אופטימיות זהירה, מומחים מזהירים כי מדובר בשקט מתוח בלבד. כל כשל במשא ומתן או חזרה לעימות עלולים להצית מחדש את המשבר - הפעם, עם פחות כלים ועם סיכון גבוה בהרבה לכלכלה העולמית.