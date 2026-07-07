דרמטי: ארצות הברית מחדשת הערב (שלישי) את הסנקציות על הנפט האיראני בעקבות התקיפות האיראנית במצר הורמוז, כך לפי הודעה רשמית שפרסם הממשל האמריקני. בכך, הממשל מחזיר לאחור את ההטבות שהעניק לאיראן במסגרת הסכם הפסקת האש. דקות לאחר ההודעה האמריקנית, מחירי הנפט מזנקים.

משרד האוצר האמריקאי כתב בהודעה רשמית כי "כפי שהנשיא טראמפ והממשל אישרו שוב ושוב, מזכר ההבנות בתוקף בהתבסס לחלוטין על ביצועים מצד איראן. איראן תרוויח רק אם תציג התנהגות טובה".

בהודעה נכתב כי "פעולותיה של איראן במצר היו בלתי מקובלות לחלוטין על ארצות הברית ויגררו השלכות. אנשי המשא ומתן שלנו ממשיכים לעבוד בתום לב לקראת הסכם סופי".

דובר משרד החוץ של איראן מסר תגובה צוננת למדי. לדבריו, "ספינות שמשתמשות בנתיבים לא מאושרים על ידי איראן עומדוות בפני סיכונים ומפריעות לאיראן לנהל את התנועה במצר הורמוז. איראן ממלאת אחר ההתחייבויות שלה במזכר ההבנות לגבי הצעדים הנדרשים במצר הורמוז".

כפי שדיווחנו, משמרות המהפכה תקפו היום שתי ספינות נוספות במצרי הורמוז לאחר מתקפה קודמת בלילה שבין שני לשלישי. לפי הודעת UKMTO, שתי מכליות נפגעו מכטב"מים איראנים בזמן שניסו לחצות את מיצר הורמוז בצד העומאני.

מוקדם יותר הערב משרד החוץ הסעוד פרסם הודעה בה נכתב: "אנחנו מגנים בחריפות את תקיפתה של איראן על שתי מכליות נפט סעודיות וקטאריות בעת שעברו את מצר הורמוז. אנחנו דורשים מאיראן להפסיק באופן מיידי את כל הפעולות המאיימות על ביטחון האזור, על בטיחות השיט הבינלאומי ואספקת האנרגיה. אנחנו מטילים על איראן את האחריות המלאה להתקפות אלה, לנזקיהן ולכל השלכותיהן".

בנוסף, לפי הודעה רשמית של משרד החוץ הקטארי, המשרד זימן את סגן שגריר איראן והגיש לו פתק מחאה בנוגע לתקיפה של המכלית הקטארית. המשרד מסר כי "תקיפה זו מהווה הפרה חמורה של בטיחות השיט הבינלאומי, איום ישיר על ביטחון אספקת האנרגיה העולמית והפרה ברורה ובוטה של ​​החוק הבינלאומי".

עוד נמסר כי "קטאר שומרת לעצמה את כל זכויותיה לנקוט בכל צעד שתמצא לנכון בהתאם למשפט הבינלאומי כדי להגן על האינטרסים והיכולות שלה".