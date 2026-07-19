כיכר השבת
בפגישה בוושינגטון

דיווח: נשיא לבנון ושר החוץ האמריקני הסכימו על השלמת נסיגה ישראלית מדרום לבנון

מזכיר המדינה, מרקו רוביו, נפגש עם נשיא לבנון ג'וזף עאון, שהגיע לביקור ממלכתי ראשון בבית הלבן בתפקידו כנשיא | בעקבות השיחה שיבח רוביו את "מוכנותה של לבנון לנוע לעבר דרך השלום" ושידר אופטימיות רבה לגבי המשא ומתן בין ישראל ולבנון בתיווך ארצות הברית | ומה לגבי ישראל? (בעולם, מדיני)

1תגובות
פגישת רוביו ונשיא לבנון (צילום: עמוד ה-X של רוביו)

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נועד היום (ראשון) עם נשיא לבנון ג'וזף עאון בוושינגטון. הביקור של עאון, שבמהלכו הוא צפוי להיפגש גם עם נשיא ארה"ב , הוא הפעם הראשונה שנשיא לבנוני מגיע למדינה מאז 2009.

בתוך כך, מקור לבנוני מסר לאל-ערביה ואל-חדת כי נשיא עאון ושר החוץ האמריקני רוביו "הסכימו על השלמת נסיגה ישראלית מדרום לבנון".

מזזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו כתב בפוסט שפרסם ברשת X: "נפגשתי היום עם נשיא לבנון עאון. שיבחתי את אומץ ליבו ואת עבודת ממשלתו להשיב לעצמם את ארצם ולהתקדם לעבר שלום. דנו ביישום המסגרת התלת-צדדית. ארצות הברית נותרה מחויבת לתמוך במאמץ זה ובמאמצי לבנון להבטיח ביטחון, שלום ועתיד טוב יותר לעם הלבנוני".

פגישת רוביו ונשיא לבנון (צילום: עמוד ה-X של רוביו)

הנשיא עאון מצידו הפציר באמריקאים לתמוך בלבנון ובצבא הלבנוני באופן עמוק יותר מבעבר, כחלק מהסיוע במימוש פרטי ההסכם, אשר דורש מצבא לבנון לקחת אחריות ישירה על שטחי פיילוט בדרום לבנון, בהם יוכיח את יכולתו ומוכנותו להתמודד עם .

עאון הוסיף והסביר כי על מנת להמשיך ולקדם את ההסכם, על ישראל לסגת משטחי אזור הפיילוט שהוסכם, ולאפשר את תחילת המהלך.

לבסוף, בעקיצה ישירה לאיראנים, הבהיר עאון כי לבנון איננה צד לאף "הסכם גג" שיחתם מעל ראשה וכי תתנהל כמדינה עצמאית במרחב ולא תקבל תכתיבים מחוץ.

דונלד טראמפחיזבאללהלבנוןדרום לבנוןמרקו רוביוג'וזף עאון

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (62%)

לא (38%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
לבנון איננה צד לאף "הסכם גג" שיחתם מעל ראשה וכי תתנהל כמדינה עצמאית במרחב ולא תקבל תכתיבים מחוץ. מה לגבי ישראל?
test

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר