הנשיא דונלד טראמפ התייחס לסוגיית אבטחת כלי הטיס שלו במהלך מפגש עם עיתונאים על מסלול הטיסה.

במהלך חילופי הדברים הופנתה אליו שאלה ישירה בנוגע לרמת המיגון של המטוס הרשמי המשמש אותו בנסיעותיו הבין-לאומיות האחרונות.

​במהלך השיחה פנה אליו עיתונאי ושאל בצורה מפורשת "מר הנשיא, מטוס זה אינו מצויד במערכות הגנה מפני טילים. למה אתה טס בו?".

השאלה עוררה עניין רב לנוכח המתיחות הביטחונית הגבוהה והאיומים המופנים כלפי ההנהגה האמריקנית בתקופה האחרונה בעקבות המלחמה באיראן.

​הנשיא השיב לעיתונאי והדגיש את היכולות הקיימות של כלי הטיס.

טראמפ אמר בתגובה "ובכן, יש לו – יש לו הרבה, ואממ, אתה יודע שיש לו הרבה יכולות, אבל ככל שאני מבין, בעוד כחודש או משהו כזה, הם הולכים לשלוח אותו כדי שיהיה, אממ, מירבי. אז הם הולכים לשלוח אותו, ויהיה לו מירבי. זה ייקח בערך חודש."

לא ברור מתוך תשובת הנשיא אם למטוסו אכן יש איזו שהיא מערכת ליירוט טילים בדומה למטוס 'כנף ציון' של ראש הממשלה הישראלית.

​הדברים נאמרו על רקע תקרית חריגה שבה נאלץ הנשיא להחליף את מטוס הבואינג שקיבל במתנה מקטאר ולחזור למטוסו הישן במהלך טיסתו חזרה מוועידת נאט"ו שנערכה באנקרה. המהלך בוצע בעקבות מידע מודיעיני ישראלי קונקרטי שהועבר לרשויות הביטחון בארצות הברית והתריע על כוונות של איראן לפגוע בנשיא.