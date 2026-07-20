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ברקע ההסלמה במפרץ

בכיר איראני: המתווכות הציעו הפסקה אש של 10 ימים בתקיפות, כדי לחזור להסכם

ברקע הימשכות התקיפות הההדיות בין איראן לארצות הברית, מקור איראני בכיר מסר כי המתווכים הציעו הפסקת תקיפות למשך 10 ימים, במטרה לאפשר חידוש המאמצים הדיפלומטיים ולהחיות את הסכם הביניים בין איראן לארצות הברית (בעולם)

טראמפ וחמינאי הבן (עיבוד תמונה: AI)

ברקע ההסלמה המתגברת במזרח התיכון, גורם איראני בכיר אמר היום (שני) לסוכנות הידיעות רויטרס כי "המתווכים הציעו הפסקה של 10 ימים בתקיפות כדי למצוא דרכים לחזור להסכם בין ל". נכון לשעה זו, האמריקנים לא מוכנים לקבל את הצעת המתווכות.

הבוקר דווח בפקיסטן כי המתווכות, קטר ופקיסטן, העבירו לארצות הברית ולאיראן מספר הצעות ורעיונות על מנת לסיים את ההסלמה. בתוך כך, גורמים אמרו ערוץ אל-חדת' כי שר הפנים האיראני אסכנדר מומני צפוי להגיע לפקיסטן עם "מסר מיוחד" מנשיא איראן מסעוד פזשכיאן בנוגע למשא ומתן מול ארה"ב.

בתוך כך, יו"ר הפרלמנט באיראן מוחמד באקר קאליבאף התייחס להסלמה מול איראן ואמר כי "האמריקנים מביאים בלי הפסקה ציוד צבאי חדש לאזור וטוענים שהם מבקשים לעצור את המלחמה". לדבריו, "הגענו לרמת שליטה מוחלטת בהבנת המשחקים האמריקניים הללו והתכוננו בהתאם. פעולות צריכות לאשר את הטענות, לא לסתור אותן".

הבוקר הודיע צבא ארה"ב כי השלים סבב תקיפות לילי נוסף באיראן, זו הפעם התשיעית ברציפות. בתגובה, משמרות המהפכה השיבו בירי לעבר מדינות המפרץ, ואזעקות הופעלו בבחריין ובכווית. ברקע המתיחות סביב פתיחת נתיבי השיט במצר הורמוז, במשמרות המהפכה הבהירו ואיימו: "השליטה המלאה במצר נותרה בידינו. כל עוד מעשי האיבה של ארה"ב יימשכו - לא תצא אפילו טיפה אחת של נפט או גז דרך המצר".

בהודעת פיקוד המרכז האמריקני (סנטקום) נכתב כי כוחות הצבא תקפו מטרות רבות, ביניהן מרכזי פיקוד צבאיים, אתרי הגנה אווירית, אתרי שיגור טילים וכטב"מים וכן רשתות תקשורת. עוד הבהירו כי מטרת התקיפות נעשתה "במטרה להחליש עוד יותר את יכולתה של איראן לתקוף כלי שיט העוברים במצר הורמוז".

איראןארצות הבריתמשמרות המהפכהפקיסטןמסעוד פזשכיאןקטרמצר הורמוז

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