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המריא בחזרה

מפחיד: זנב המטוס התחכך בקרקע שניות ארוכות והעלה ניצוצות - כך זה הסתיים

מטוס מטען שהונחת ככל הנראה בזווית חדה מדי פגע במסלול הנחיתה בזנב המטוס | בתיעוד נראה המטוס מעלה ניצוצות, תוך שניות החליטו הטייסים להמריא את המטוס בחזרה - כך זה הסתיים (חדשות)

| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

מטוס מטען מסוג בואינג 777-36N של חברת קליטה אייר סבל מפגיעת זנב במסלול הנחיתה במהלך תמרון נחיתה בנמל התעופה הבינלאומי סינסינטי/צפון קנטקי.

האירוע התרחש ביום ראשון, 19 ביולי 2026, בסביבות השעה 20:15 לפי שעון מקומי, בעת שהמטוס ניסה לנחות בתום טיסה טרנס-אטלנטית.

​הטיסה, שמספרה 264, הגיעה אל היעד לאחר המראה מנמל התעופה בבריסל. במהלך ניסיון הנחיתה החליט צוות האוויר לבצע תמרון ביטול נחיתה ועלייה מחדש. כתוצאה מזווית הנחיתה, חלקו האחורי של גוף המטוס חיכך את המסלול והעלה ניצוצות.

​לאחר פגיעת הזנב עלו הטייסים חזרה לאוויר, ביצעו הקפה נוספת והביאו את המטוס לנחיתה בטוחה.

מנהל התפעול הראשי של החברה, הית' ניקול, אישר את הפרטים ומסר כי "הטיסה נחתה בשלום זמן קצר לאחר מכן, ולא היו נפגעים בקרב הצוות".

​בעקבות המקרה הוחלט להשבית את המטוס מפעילות מבצעית באופן מיידי לצורך ביצוע בדיקות מבניות והערכה טכנית מקיפה. ניקול הוסיף ואמר כי "האירוע נמצא בבדיקה, ואין לנו מידע נוסף לספק כעת". המטוס צפוי לעבור לבדיקה במתקן התחזוקה המרכזי של החברה במדינת מישיגן.

נחיתההמראהתאונת מטוס
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