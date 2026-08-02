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הונחו לסגור חלונות

"אי אפשר לנשום" | צרפת: מחסן חומרים כימיים עולה בלהבות - 30,000 איש בהסגר 

מחסן המכיל חומרים כימיים מסוכנים עולה בלהבות במחוז מוזל שבצרפת | כ-30,000 איש הונחו להסתגר בבתיהם ולסגור חלונות | תושב מעיד: "האוויר בלתי ניתן לנשימה" | ענן שחור מיתמר מעל המפעל בשעה זו (בעולם) 

מחסן החומרים הכימיים עולה באש
מחסן החומרים הכימיים עולה באש| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

שרפה פרצה מוקדם יותר היום (ראשון) במחסן באזור התעשייה גאנדראנז' במחוז מוזל, באתר חברת סאף במתחם מפעל ארסלורמיטאל לשעבר.

המבנה, ששטחו כ-500 מטרים רבועים, מוגדר בדרגת סיכון כימי ומכיל חומרים כימיים. בעקבות הדליקה נקראו תושבים במספר רשויות מקומיות באזור להסתגר בבתיהם כאמצעי זהירות.

כצעד מונע נדרשו כ-30,000 תושבים בישובים גאנדראנז', אמנוויל, ויטרי-סור-אורן, קלואנז' ורומבאס להישאר בבתיהם עד להודעה חדשה. ראש עיריית גאנדראנז', קוונטין ביגו, ציין כי "בהתחשב בפרט בנוכחות של מוצרים כימיים, אמצעי ההסתגרות חייבים להמשיך להישמר בהקפדה". בהמשך הוסיף ראש העירייה כי "אפריורי, האש מתפתחת בצורה די חיובית... החדשות די טובות".

סגנית מושל תיונוויל, הלן דמולומב-טובי, הודיעה בסביבות השעה 14:30 כי השרפה נשלטה וכי באירוע נפגעו שלושה בני אדם באורח קל, בהם שני לוחמי אש ועובד החברה. היא ציינה כי מדידות של רמת הרעילות באוויר מבוצעות כעת בשטח בטרם ניתן יהיה לשקול את ביטול הנחיות ההסתגרות עבור התושבים.

תיעוד מהאזור הראה תימרות עשן שנצפו ממרחק של מספר קילומטרים, וכ-50 כבאיות פועלות במקום האירוע. לפי דיווחי תושבים מקומיים, פיצוץ עז נשמע באזור בשעה 10:45 בבוקר, לאחר ששרפת המחסן כבר החלה להתפשט.

תושב ששוחח עם התקשורת בצרפת העיד כי האוויר באזור "בלתי ניתן לנשימה". בעקבות המצב נשקל גם פינוי התושבים, אולם בינתיים אלו הונחו להישאר בבתיהם.

צרפתחומרים מסוכנים
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