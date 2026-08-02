הבנק חושף: החשבון של משפחת טראמפ נסגר בגלל חשד להלבנת הון 

בנק קפיטל ואן חשף בבית המשפט כי סגירת מאות החשבונות של ארגון טראמפ בוצעה בעקבות בדיקת מניעת הלבנת הון. הבנק מבהיר כי לא האשים את הארגון בפלילים, בעוד משפחת טראמפ ממשיכה לטעון כי החשבונות נסגרו משיקולים פוליטיים.

בנק קפיטל ואן הגיש בקשה לבית המשפט הפדרלי במיאמי לדחות את התביעה שהגיש נגדו ארגון טראמפ, תוך חשיפה ראשונה של הסיבה המרכזית לסגירת החשבונות. לפי המסמכים שהגיש הבנק, ההחלטה לסגור יותר מ-300 חשבונות בנק המקושרים לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולמשפחתו התקבלה לאחר בדיקה מקיפה של צוות המומחים של הבנק למניעת הלבנת הון.

כדי להבין את המשמעות, חשוב להבחין בין האשמה בפשע לבין נהלי זהירות של בנקים. מערכת הבנקאות מחויבת על פי חוק לעקוב אחר תנועות כספים חריגות כדי למנוע ניצול של הבנק לפעילות לא חוקית. הבנק הדגיש כי הוא מעולם לא האשים את ארגון טראמפ בביצוע עבירה פלילית של הלבנת הון, אלא זיהה דפוסי עסקאות המצריכים סגירת חשבון לפי נהלי הפיקוח הפדרליים.

במסמך המשפטי שהוגש צוין כי "מסמכים והטענות של התובעים עצמם מבהירים כי קפיטל ואן סגר את חשבונות התובעים מסיבות של המאבק בהלבנת הון". עוד נכתב כי "הסגירות היו תוצאה של חודשים של ניתוח ובדיקה קפדנית של צוות המאבק בהלבנת הון של קפיטל ואן, בהתאם למדיניות הבנק ולהנחיות הרגולטוריות", וכי "דפוסי העסקאות שזוהו על ידי קפיטל ואן הם בין סוגי הפעילות שמסומנים בהנחיות הבנקאות הפדרליות".

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התביעה עצמה הוגשה במרץ 2025 על ידי ארגון טראמפ ובנו של הנשיא, אריק טראמפ, בעקבות הודעת הבנק עוד במרץ 2021 על כוונתו לסגור את החשבונות. משפחת טראמפ טענה כי הבנק פעל מתוך מניעים פוליטיים ואידיאולוגיה פרוגרסיבית, במטרה להרוויח מהאווירה הציבורית שנוצרה לאחר אירועי ה-6 בינואר 2021 בגבעת הקפיטול.

הבנק דחה את האשמות הללו בתוקף וציין בכתב ההגנה כי הטענות לשיקולים פוליטיים הן "מוטעות" וקבע כי הן "מבוססות על ציטוטים שנבחרו בפינצטה ושאינם נתמכים בהקשר המלא". בית המשפט הפדרלי במיאמי כבר דחה שתי גרסאות קודמות של התביעה, והבקשה הנוכחית מתייחסת לכתב התביעה המתוקן שהוגש בחודש יולי.

העימות המשפטי הזה מתרחש ברקע מאבק נרחב יותר שמנהל הממשל האמריקני נגד מוסדות פיננסיים גדולים, בטענה כי הם מפלים לקוחות מסיבות פוליטיות. באוגוסט 2025 נחתם צו נשיאותי האוסר על סגירת חשבונות מטעמים אידיאולוגיים, ובינואר הוגשה תביעה דומה מצידו של טראמפ גם נגד בנק ג'יי פי מורגן צ'ייס.