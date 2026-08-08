התייאש? יו"ר המטות המשולבים של צבא ארה"ב, הגנרל דן קיין, מחפש "נתיב יציאה" מהמלחמה עם איראן. קיין הזהיר כי האופציות הצבאיות להסלמת העימות עלולות "לחזור כבומרנג".

על פי הדיווח ברשת CNN, שלושה גורמים המעורים בפרטים ציינו כי בשבועות האחרונים קיין הבהיר בשיחות סגורות לבכירים בצוותו של הנשיא דונלד טראמפ כי ארה"ב צריכה למצוא נתיב יציאה מהמלחמה - משום שהאפשרויות הצבאיות שעל הפרק להסלמת הלחימה עלולות להשיג תוצאה הפוכה, וכי כוח אווירי אינו צפוי להשיג את יעדי המלחמה המוצהרים של הנשיא.

"קיין מחפש סולם לרדת ממנו", מסר גורם המעורה בפרטים. על פי הדיווח, קיין אינו היחיד שסבור שהמלחמה הגיעה לפרשת דרכים. הוא שוחח על חששותיו עם בכירים נוספים בקבינט, ובהם שר החוץ מרקו רוביו, ראש ה-CIA ג'ון רטקליף וסגן הנשיא ג'יי-די ואנס, כדי ליצור חזית אחידה שתבהיר לטראמפ את הסיכונים והמגבלות שבהסלמת הלחץ הצבאי.

על פי הדיווח, קיין, הגנרל הבכיר ביותר בארה"ב, קיים בתקופה האחרונה שיחות עם כמה מהיועצים הבכירים של טראמפ המחזיקים בדעות דומות לשלו, במאמץ לקדם תיאום בין הסוכנויות והזרועות השונות, ובניסיון לוודא שהם מיושרים לקראת פגישות עם הנשיא. לדברי המקורות, מטרתו הייתה להבהיר את המגבלות והמלכודות של האפשרויות הצבאיות הזמינות, כולל אלו שאינן כרוכות בפריסת כוחות קרקעיים אמריקניים.

אחד המקורות ששוחחו עם CNN התייחס לשיחות שניהל קיין עם בכירים בקבינט של טראמפ על המלחמה מול איראן, ואמר כי לדעתו "זו פשוט הדרך שלו להגן על הצבא".

מקורות רבים סיפרו ל-CNN כי קיין, כמו גם אחרים בקבינט של הנשיא, סבורים שהפצצות אוויריות לא יצליחו לאלץ את איראן להסכים לעסקה בתנאים של טראמפ. לאור זאת, הם ביקשו לפתח אפשרויות אחרות שמשתלבות בתוך המסגרת שקבע הנשיא.

אחד המקורות אמר ל-CNN שכשטראמפ איים בסוף חודש יולי לחדש את ההפצצות במלוא העוצמה, קיין ואחרים בממשל חששו מההשלכות האפשריות של הסלמה. אותו מקור סירב להרחיב על הפרטים המבצעיים, אך ציין ש"היחידים שתמכו במבצע היו גורמים בפיקוד המרכז (CENTCOM)". לדבריו, גם ישראל תמכה באופן כללי במבצע להסלמת המלחמה.

גורם נוסף שהשפיע על ההחלטה היה מלאי התחמושת המידלדל של הצבא האמריקני. מקורות רבים אמרו ל-CNN כי מדובר בחשש שהועלה לא רק על ידי הגנרל קיין אלא גם על ידי גורמים במפרץ, ששוחחו לאחרונה עם בכירים בממשל על הקשיים הצפויים בהדיפת התקיפות האיראניות עם טראמפ יחליט להסלים, וזאת עקב המחסור במערכות הגנה אווירית מתקדמות.