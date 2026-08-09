חברי המפלגה הדמוקרטית בבית הנבחרים של ארצות הברית מכינים אסטרטגיית חקירות רחבה הממוקדת בחברות פרטיות ובקרנות פיננסיות המקורבות לנשיא דונלד טראמפ, במקום לפתוח בהליכי הדחה מיידיים אם יזכו ברוב בבחירות האמצע בשנת 2026.

גורמים במפלגה כבר החלו להניח את התשתית לחקירות באמצעות שליחת מכתבים לחברות טכנולוגיה, קבלניות ביטחון וקרנות השקעה, במטרה לדרוש מסמכים ולסלול את הדרך להוצאת צווי הבאה. בין הגופים שהוזכרו בדיונים נמצאים תאגידים כמו אלפבית, אפל, טסלה, פלנטיר, בלקרוק וחברת ההשקעות 1789 קפיטל.

המהלך נשען על ההערכה כי הוצאת דרישות מסמכים מגופים עסקיים הפועלים מול הממשל תהיה יעילה יותר מפנייה ישירה לבית הלבן. הדמוקרטים מתכננים לבחון חוזים של המשרד לביטחון המולדת, עסקאות נפט, וקשרים עם קרנות עושר זרות כדי לבדוק אם נעשה שימוש בסמכות שלטונית לרווח אישי.

נציג הדמוקרטים בוועדת הפיקוח, רוברט גארסיה, התייחס לתקציבים ולחוזים השונים ואמר כי "חוזי פנטגון מפוקפקים המרפדים את כיסיהם של בני הנשיא, מיליארדי הקריפטו של טראמפ והעסקאות האפלות בחדרים הסגורים עבור תורמי טראמפ, אנו שנבטיח שנילחם בשחיתות כאשר הדמוקרטים יחזירו לעצמם את הבית בנובמבר".

מנגד, בבית הלבן הבהירו כי הנשיא פועל לסכל את סדר היום של השמאל הרדיקלי וכי הממשל "מוכן להגיב לבקשות פיקוח, לא משנה מי יהיה בבית הנבחרים או בסנאט". מנהיגי הדמוקרטים ציינו כי הניסיון מכהונתו הראשונה של טראמפ הראה שהליכי הדחה עלולים לצרוך זמן רב ולהציג את הנשיא כקורבן.

עוזר דמוקרטי בכיר הסביר את התפיסה המובילה את מטה המפלגה ואמר כי "אנחנו לא נכנסים לזה כדי להדיח. אף אחד לא רוצה הצבעה שנכשלה ביום הראשון. ההתמקדות היא בבניית גוף של ראיות באמצעות חקירות שיוכלו להטיל אחריות על טראמפ".

במפלגה הבהירו כי אפשרות ההדחה אינה מבוטלת לחלוטין, אך היא תישקל רק במידה וייחשפו ממצאים חדשים במהלך החקירות. אותו גורם בכיר הוסיף בהקשר זה כי "אם החקירות יחשפו ראיות שאנו מאמינים שפוגעות ברף הנדרש, לא נהסס לצעוד קדימה".

למרות ההצהרות, פרשנים בארה"ב משוכנעים כי הדחתו של טראמפ בבית הנבחרים היא רק עניין של זמן, אך הדמוקרטים מעוניינים להתיש את טראמפ בהליך ארוך יותר מאשר משפט הדחה שייפול בכל מקרה בסנאט.