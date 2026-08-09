הצי האמריקני הודיע על שינוי מבני נרחב במערך הצוללות העתידי שלו, במסגרתו יוסבו 19 צוללות תקיפה מודרניות למשגרות טילים מונחים. הצעד האסטרטגי נועד לספק מענה ישיר להתעצמות הצבאית המהירה של סין באוקיינוס השקט ולביסוס העליונות הימית של וושינגטון באזורי עימות פוטנציאליים.

הדיווח מתקבל ברקע דיווחים מדאיגים על יכולותיה המגובלות של וושינגטון בתחום הטילים לאחר המלחמה עם איראן.

במסגרת התוכנית, הצוללות מסוג וירג'יניה יצוידו במודול מטען ייעודי באורך של כ-25 מטרים, אשר יוסיף 28 תאי שיגור חדשים מעבר ל-12 התאים הקיימים. שדרוג זה יאפשר לכל צוללת לשאת טילי טומהוק לתקיפת מטרות קרקעיות לצד כלי רכב היפר-סוניים מתקדמים, המיועדים לחדור את מערכות ההגנה האווירית והימית של סין.

המומחים מציינים כי היכולת החמקנית של הצוללות תאפשר להן לפעול בקרבה מרבית לאזורי הליבה של היריב. סידהארת קאושאל, עמית בכיר במכון השירותים המאוחד המלכותי בלונדון, הסביר כי "צוללות הן אחת היכולות הבודדות שיכולות לשהות ליד או בתוך שרשרת האיים הראשונה בבטיחות יחסית", והוסיף כי קירוב הטילים למטרות מקצר משמעותית את זמן התגובה של היריב.

המהלך מתרחש על רקע פרישתן ההדרגתית של ארבע צוללות הטילים המונחים הוותיקות מסוג אוהיו, אשר הוסבו בעבר מנשק גרעיני לגרסאות קונבנציונליות והיו מסוגלות לשאת עד 154 טילי טומהוק כל אחת. בראדלי מרטין, קפטן לשעבר בצי וחוקר במכון ראנד, הגדיר את הצוללות הללו בתור "הפלטפורמה עם היכולת הגדולה ביותר לשגר מטעני טילים קונבנציונליים".

אחת מצוללות האוהיו, ג'ורג'יה, החלה בתהליך הוצאה משירות בחודש שעבר, והשלוש הנותרות צפויות לפרוש בשנים הקרובות. לפי נתוני מועצת הבסיס התעשייתי של הצוללות בוושינגטון, פרישת הכלים הוותיקים תביא לירידה זמנית של עד 60% ביכולת התקיפה התת-ימית של הצי האמריקני.

הצוללות המשודרגות הראשונות מסוג וירג'יניה צפויות להיכנס לשירות פעיל רק בשנת 2029, והאחרונה בסדרה מתוכננת להצטרף בשנת 2038. למרות הפער הזמני שנוצר בכוח האש, מפקדים בכירים בצי הביעו ביטחון מלא בתהליך. תת-אדמירל רוב גאושר, מנהל תוכניות הצוללות, הדגיש כי "צוללות אלו יבטיחו שהצי ימשיך לשלוט בתחום התת-ימי במשך עשורים".

מפקד כוחות הצי, אדמירל דריל קאודל, ציין כי הדור החדש ייבנה על המורשת של צוללות האוהיו תוך הצגת "יכולת שרידות והסתגלות גבוהה יותר". אנליסטים מסבירים כי אף שכל צוללת חדשה תישא כרבע מכמות הטילים של צוללת אוהיו אחת, פיזור המטענים על גבי מספר רב של כלי שיט יקשה על צבא סין לעקוב אחר כוחות הצי.

המהלך האמריקני מגיע בתגובה לתוכנית הצטיידות מואצת של בייג'ינג. בין השנים 2021 ל-2025 השיק הצי הסיני עשר צוללות גרעיניות לעומת שבע בלבד של ארצות הברית, ובמהלך ארבע שנים הגדיל כוח הרקטות הסיני את מלאי הטילים שלו ב-50%. בנוסף, סין חשפה כלי תת-ימי לא מאויש במצעד צבאי במטרה לחזק את היערכותה לפעולה בטייוואן.

ההיערכות המחודשת של וושינגטון מתרחשת גם על רקע דלדול במלאי התחמושת האמריקני, בעקבות תקיפות "מבצע פטיש חצות" בשנת 2025 על אתרי הגרעין באיראן בהנחיית הנשיא דונלד טראמפ. בהודעת הצי האמריקני הובהר כי "הצוללות יפעלו ללא הפרעה במים שנויים במחלוקת, ויבטיחו שצי ארה"ב ישמור על עליונות תת-ימית מוחלטת".