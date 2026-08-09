הנשיא טראמפ מאותת בשיחה שקיים עם ברק רביד כי הוא אינו ממהר לקבל החלטה בנוגע להסכם או מלחמה עם איראן, בשלב הזה הוא מחליט להמר על קריסת הכלכלה האיראנית, כך עולה מדיווח של הכתב הישראלי.

"אנחנו מורידים פרופיל בעניין איראן, אנחנו פשוט עוקבים אחרי מה שקורה שם ומנהלים איתם משא ומתן באופן חלקי מאוד. מצבה הכלכלי של איראן גרוע מאוד", אמר נשיא ארה"ב לברק רביד.

עוד אומר הנשיא: "זה יסתדר זה כמו משחק שחמט עם האיראנים, זה תמיד מסתדר בסוף". רק לפני שבוע טראמפ אמר כי הוא מוכן לבצע את "המתקפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה".

יצוין כי בראיון שהעניק אחר הצהריים, הנשיא לא איים על איראן למרות מתקפותיה על ספינות במיצר.

בכירים אמריקנים אומרים כי הנשיא החליט לתת ללחץ הכלכלי לעשות את שלו.לדבריהם, בעוד ארה"ב תוכל לאזן את מחירי הדלק, האיראנים ייאלצו לשלם את המחיר הכלכלי של המצור שנמשך ומונע מהם לייצא את הדלק האיראני, דבר הפוגע בכלכלתה של טהרן.