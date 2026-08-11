אחרי נפילת הרודן ניקולס מדורו ולכידתו על ידי ארה"ב, והסיוע של המשלחת הישראלית לאחר רעידת האדמה הקשה שפקדה את וונצואלה, שתי המדינות הודיעו על חידוש יחסיהן ברמה הקונסולרית.

בהודעה המשותפת ששוגרה הערב אמרו המדינות:

"ממשלות מדינת ישראל והרפובליקה הבוליברית של ונצואלה מודיעות כי, בעקבות ביקורה של המשלחת ההומניטרית הישראלית בוונצואלה בעקבות רעידת האדמה הכפולה שאירעה ב־24 ביוני האחרון, ובהמשך לשיחות שהתקיימו בין בכירים משני הצדדים, הסכימו שתי המדינות לאפשר את המשך שיתוף הפעולה הטכני הבילטרלי הנובע ממאמצי החירום והשיקום בעקבות רעידת האדמה הכפולה.

כמו כן, שתי המדינות מסכימות להקים מנגנון תיאום שיאפשר מתן שירותים קונסולריים לאזרחיהן המתגוררים במדינה האחרת, בהתאם לצורך.

שתי הממשלות מכירות בחשיבות הקשר בין מדינת ישראל לבין הקהילה היהודית המתגוררת בונצואלה, המהווה גשר חשוב של ידידות היסטורית בין שתי המדינות", לשון ההודעה.

כפי שדיווחנו, משלחת הסיוע הישראלית לוונצואלה, שיצאה לדרך בעקבות רעידות האדמה הקשות שפקדו את המדינה בסוף חודש יוני, הפכה למשלחת הארוכה ביותר בתולדות פיקוד העורף. כ-32 מומחים ישראלים המשיכו לפעול בשטח זמן רב לאחר שמרבית המשלחות הבינלאומיות כבר סיימו את פעילותן ועזבו את המדינה.

מפקד המשלחת, תת-אלוף (מיל') יוסי פינטו, שמשמש גם כמפקד יחידת החילוץ והאזרחית (היחצ"א), מסר מאזור ההרס המרכזי בלה גואירה ליד קראקס: "אנחנו נמצאים באזור שנפגע באופן משמעותי מאוד. מאות מבנים נהרסו, ומדובר באירוע מורכב ורחב היקף".

ממענה מיידי לשיקום ארוך טווח

על פי דובר צה"ל, המשלחת הישראלית התמקדה בסיוע לשלטונות המקומיים במעבר משלב המענה המיידי לשלב השיקום. "עיקר המאמצים שלנו מתמקד בהעמדת הידע, הניסיון והיכולות שצברנו בארץ ובעולם", הבהיר פינטו. "אנחנו מסייעים בגיבוש תמונת מצב לאומית, בתהליכי קבלת החלטות, בקביעת סדרי עדיפויות ובהנחת התשתית לתהליך השיקום".

מפקד המשלחת הדגיש כי מדובר בשלב שיימשך חודשים ארוכים ואף שנים. "המטרה שלנו היא להעניק להם את הכלים המקצועיים הטובים ביותר, שיסייעו להם להתמודד עם האתגר המורכב שלפניהם", ציין.

רעידות האדמה בעוצמה של 7.2 ו-7.5 שהתרחשו ב-24 ביוני הותירו מאחוריהן הרס נרחב במדינת לה גואירה. על פי הנתונים המעודכנים, מניין ההרוגים עלה ל-3,342 בני אדם, מספר הפצועים עומד על 16,740, וכ-17,345 תושבים נותרו ללא קורת גג.

שיתוף פעולה הדוק עם הרשויות המקומיות

פינטו הדגיש את שיתוף הפעולה ההדוק עם השלטונות הונצואליאניים: "אנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות המקומיות. הם קשובים להמלצות ולתובנות שאנחנו מביאים, ועצם העובדה שהמשלחת הישראלית ממשיכה לפעול כאן גם לאחר שמרבית המשלחות הבינלאומיות כבר עזבו, מעניקה ערך משמעותי למאמץ".