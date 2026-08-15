מסייעים לידידה החדשה תיעוד ראשון: כך נראו חיילי צה"ל באתרי ההריסות בקולומביה | גלריה חיילי פיקוד העורף נחתו ביום שישי במדינת קולומביה שזה עתה חידשה את יחסיה הדיפלומטיים עם ישראל, לאחר רעידת האדמה הקשה שפקדה את המדינה בשבוע שעבר | חיילי צה"ל נצפו מפנים את ההריסות במדינה המוכה | צפו בתיעוד (חדשות)