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מסייעים לידידה החדשה

תיעוד ראשון: כך נראו חיילי צה"ל באתרי ההריסות בקולומביה | גלריה

חיילי פיקוד העורף נחתו ביום שישי במדינת קולומביה שזה עתה חידשה את יחסיה הדיפלומטיים עם ישראל, לאחר רעידת האדמה הקשה שפקדה את המדינה בשבוע שעבר | חיילי צה"ל נצפו מפנים את ההריסות במדינה המוכה | צפו בתיעוד (חדשות) 

| צילום: צילום: דובר צה"ל / משרד החוץ

משלחת "ברית רעים" בהובלת פיקוד העורף ובשיתוף משרד הביטחון ומשרד החוץ, נחתה אתמול (שישי) בקולומביה, בעקבות רעידת האדמה שפקדה את המדינה, כך לפי הודעה משותפת של משרד החוץ ו.

משרד החוץ ושגרירות ישראל בקולומביה, בהובלת השגריר אלון לביא, נערכו מבעוד מועד להעניק למשלחת מעטפת מדינית ומנהלתית.

עם נחיתתם, חברי המשלחת החלו לפעול בשיתוף עם גורמי המקצוע והרשויות המקומיות במספר מוקדי הרס.

כוחות המשלחת פועלים בשני אתרי הרס מרכזיים ומסייעים במאמץ לאיתור ולחילוץ לכודים, יחד עם מתנדבים רבים מהאזור.

בבית החולים האוניברסיטאי בעיר, שנפגע ברעידת האדמה, פועלים מהנדסי פיקוד העורף לצד גורמי המקצוע המקומיים במאמץ הנדסי מורכב לייעוץ ולהכוונה של פינוי ההריסות, במטרה לאפשר את חילוץ הלכודים והשבת האגף שנפגע לשימוש.

במקביל, החל מאמץ למיפוי ולמיון מבנים שנפגעו ברעידת האדמה, בשיתוף הרשויות המקומיות, במטרה לסייע בגיבוש תמונת מצב ובקביעת סדרי העדיפויות להמשך הטיפול.

בנוסף, כוחות המשלחת מסייעים לגורמים המקומיים בבניית מערכת לשליטה בנתונים, שתסייע בניהול תמונת המצב ובקבלת החלטות.

המשלחת הישראלית תמשיך לפעול בשטח ולהעמיד את הידע, הניסיון והיכולות הישראליות לרשות הרשויות בקולומביה, במטרה לסייע ככל שניתן בהצלת חיי אדם ובהתמודדות עם השלכות רעידת האדמה.

חיילי צה"ל בקולומביה (צילום: דובר צה"ל / משרד החוץ)
חיילי צה"ל בקולומביה (צילום: דובר צה"ל / משרד החוץ)
חיילי צה"ל בקולומביה (צילום: דובר צה"ל / משרד החוץ)
חיילי צה"ל בקולומביה (צילום: דובר צה"ל / משרד החוץ)
חיילי צה"ל בקולומביה (צילום: דובר צה"ל / משרד החוץ)
חיילי צה"ל בקולומביה (צילום: דובר צה"ל / משרד החוץ)
חיילי צה"ל בקולומביה (צילום: דובר צה"ל / משרד החוץ)
חיילי צה"ל בקולומביה (צילום: דובר צה"ל / משרד החוץ)
חיילי צה"ל בקולומביה (צילום: דובר צה"ל / משרד החוץ)
חיילי צה"ל בקולומביה (צילום: דובר צה"ל / משרד החוץ)
צה"לרעידת אדמהפיקוד העורףקולומביה

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