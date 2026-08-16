טרגדיה בפינלנד: ישראלי נמצא מת לאחר שיצא לטיול אופניים לבדו

טרגדיה בפינלנד: אזרח ישראלי בן 66, שיצא לבדו לטיול אופניים במדינה, אותר היום (ראשון) ללא רוח חיים בצד הדרך. לפי המשטרה המקומית, ההערכה היא כי הוא נהרג לאחר שנפגע מרכב חולף במהלך רכיבתו.

בני משפחתו של הישראלי דיווחו לרשויות המקומיות לאחר שהקשר עימו נותק לפני כשבוע. בעקבות הדיווח החלו הרשויות בפינלנד בחיפושים אחריו, והיום התקבל דיווח מהמשטרה המקומית כי גופתו אותרה בצד הדרך.

לפי ההערכה הראשונית, הישראלי נפגע מרכב חולף במהלך טיול האופניים. עם קבלת ההודעה על איתורו, היחידה הבין-לאומית של זק"א החלה לפעול יחד עם משרד החוץ מול בני משפחתו ומול הרשויות המקומיות כדי להסדיר את ההליכים הנדרשים ולהביא את ארונו לקבורה בישראל.

חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים בזק"א, מסר: "מרגע קבלת הדיווח אנו מלווים את בני המשפחה ופועלים מול הרשויות בפינלנד להסדרת ההליכים הנדרשים. נעשה כל שניתן כדי להביא את המנוח לקבורה בישראל בהקדם ובכבוד הראוי".