מאות מהגרים שנכנסו לאחרונה למובלעת הספרדית סאוטה בצפון אפריקה קיימו מחאה בחוף עירוני, בדרישה מהרשויות בספרד להעניק להם מקלט מדיני ולא להחזירם למרוקו.

המפגינים נשאו דגלים ושלטים, והתרכזו לאורך החוף כשהם קוראים לפתרון מצוקתם.

​במהלך המחאה תיארו המשתתפים בשיחה עם רויטרס את התנאים הקשים שבהם הם שוהים. המהגר איוב אל-ערוד סיפר כי "אנחנו ישנים ליד הים, עם קור וריחות רעים. אנחנו סובלים הרבה". מהגר נוסף, מוחמד עואנזאר, ציין כי "ברגע שהגעתי לאדמת ספרד, הרגשתי שנולדתי מחדש" והוסיף כי "עדיף לי למות מאשר לחזור".

​מנגד, שר הפנים פרננדו גרנדה-מרלסקה הבהיר כי מהגרים שנכנסו באופן לא חוקי לא יורשו להישאר במובלעת, לעבור לספרד היבשתית או לקבל מעמד חוקי, למעט במקרים חריגים.

במקביל, ראש איגוד הרופאים בסאוטה, אנריקה רווירלטה, מזהיר מפני עומס כבד על המערכת ועלייה במחלות מדבקות. שרת הבריאות מוניקה גרסיה ציינה כי "לקשר בין הגירה למחלות זה לא הוגן וקסנופובי (שנאת זרים)".

​המחאות מגיעות כאשר בין 5,000 ל-8,000 מהגרים עדיין שוהים בסאוטה, מתוך עשרות אלפים שנכנסו אליה במהלך אירוע פריצת גבול נרחב שהתרחש לפני מספר שבועות. מרבית המסתננים כבר חזרו לביתם, אך אלו שנשארו ממתינים באזור החוף ובפאתי העיר.