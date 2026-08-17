לאחר דבריו החריפים של הנשיא טראמפ, גורם איראני בכיר מסר היום (שני) לסוכנות הידיעות רויטרס כי ההנהגה בטהראן קיבלה החלטה לשנות את הדוקטרינה הצבאית שלה, ולעבור באופן רשמי ממדיניות של מגננה למצב של "מדיניות התקפה מלאה".

לדבריו, איראן קבעה דדליין קשיח של כמה שבועות בלבד ליישומו המלא של מזכר ההבנות מול ארצות הברית. על פי הבכיר, לוח הזמנים שנקבע יועבר בימים הקרובים לארצות הברית ולמדינות האזור באמצעות הגורמים המתווכים.

בטהראן מזהירים כי כישלון המאמצים הדיפלומטיים יגרור תגובה מיידית וחריפה, לדברי הבכיר "כל הגופים האיראניים מוכנים להסלים את המתיחות במצר הורמוז ובאזור כולו אם הדיפלומטיה תיכשל".

הגורם הוסיף והדגיש כי איראן אינה מתכוונת להמשיך ולהבליג על הלחץ הצבאי והכלכלי המופעל עליה: "איראן לא תחכה שארצות הברית תמשיך במצור הימי ללא הגבלת זמן".

כזכור, טראמפ התראיין היום לרשת פוקס ניוז, כשהוא מתייחס למתיחות עם איראן, למצב בעזה ולבחירות המתקרבות בישראל. הנשיא האמריקני הבהיר כי איראן צריכה "להרים דגל לבן ולהיכנע", תוך שהוא מדגיש שאין לו לוחות זמנים קבועים.

"איראן צריכה להרים דגל לבן ולהיכנע. אין לי לוחות זמנים, אני לא ממהר", אמר טראמפ בראיון. הנשיא הוסיף כי בחירות האמצע בארצות הברית לא משפיעות על ההחלטות שלו בנוגע לאיראן, והדגיש את עמדתו הנחרצת מול המשטר בטהראן.