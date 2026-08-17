עצוב: אזרח ישראלי בן 62 נפטר בכלא בפרו "בנסיבות מסתוריות"

אזרח ישראלי בן 62, תושב פתח תקווה, נפטר בפרו לאחר כשלוש וחצי שנים שבהן היה כלוא במדינה. זק"א ומשרד החוץ פועלים מול משפחתו והרשויות המקומיות להסדרת ההליכים הנדרשים ולהבאת ארונו לישראל.

עלל פי הדיווח בישראל היום, מדובר בדניאל אמונה. הוא נמצא מת אתמול (ראשון) בכלא, לאחר שהיה כלוא במדינה יותר משלוש שנים. הוא נעצר בינואר 2023 בנמל התעופה הבינלאומי חורחה צ'אבס בלימה, לאחר שבמזוודתו הוסלקו סמים. הוא מת בכלא בנסיבות מסתוריות.

עם קבלת הדיווח, היחידה הבינלאומית של זק"א החלה לפעול יחד עם משרד החוץ מול בני המשפחה והרשויות המקומיות בפרו, במטרה להסדיר את כלל ההליכים הנדרשים ולהביא את ארונו לקבורה בישראל.

"אנו מלווים את בני המשפחה ופועלים מול הרשויות המקומיות להסדרת כלל ההליכים. נעשה כל שניתן כדי להשיב את ארונו לישראל בהקדם ולהביאו לקבורה בכבוד הראוי", מסר יוסי לנדאו, קמב"ץ זק"א מרחב לכיש.