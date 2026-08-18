נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

בניגוד למה שטען עד כה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביצע היום פניית "פרסה" חדה, כשהודיע כי לא מתקיימים מגעים כלשהם בין ארה"ב לאיראן.

"אין כרגע שיחות מסרים המתקיימים או מתוכננים עם הרפובליקה האיסלאמית של איראן", אמר טראמפ לאחר טענות ארוכות מצדו על שיחות ש"מתנהלות מצוין".

טראמפ הדגיש כי המצור על איראן נמשך, לאחר דרישת האיראנים להסיר את המצור בתמורה למשא ומתן.

"המצור נמשך באופן מלא, הורמוז פתוחה ופעילה", כתב טראמפ. נשיא ארה"ב הוסיף וטען כי "כלל המוקשים שהיו בהורמוז הופצצו או הוסרו", טענה שאינה מסתדרת עם הערכות מומחים לפיהן ייקח חודשים רבים להסרת כלל המוקשים ממצרי הורמוז.

אם אכן ישנם עדיין מוקשים במצרי הורמוז בהתאם להערכות המומחים, קביעתו של טראמפ כי המצרים בטוחים לשימוש עשויה לגרור תביעות חסרת תקדים מצד חברות שיסתמכו על הפוסט של טראמפ כדי להעביר ספינות, ועשויות להיפגע בהתאם.