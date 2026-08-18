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טראמפ עושה פרסה: "אין שיחות ולא יהיו שיחות עם איראן" - והטענה התמוהה על הורמוז

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודה היום כי לא מתקיימות שיחות בין ארה"ב לאיראן, ואף העלה תמוהה בנוגע למצרי הורמוז | לאחר האיומים האיראניים בימים האחרונים להעלות את מחיר המצור, נראה כי טראמפ נחוש להמשיך עד הסוף | הדברים המלאים (מדיני) 

1תגובות
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: הבית הלבן)

בניגוד למה שטען עד כה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביצע היום פניית "פרסה" חדה, כשהודיע כי לא מתקיימים מגעים כלשהם בין ארה"ב ל.

"אין כרגע שיחות מסרים המתקיימים או מתוכננים עם הרפובליקה האיסלאמית של איראן", אמר לאחר טענות ארוכות מצדו על שיחות ש"מתנהלות מצוין".

טראמפ הדגיש כי המצור על איראן נמשך, לאחר דרישת האיראנים להסיר את המצור בתמורה למשא ומתן.

"המצור נמשך באופן מלא, הורמוז פתוחה ופעילה", כתב טראמפ. נשיא ארה"ב הוסיף וטען כי "כלל המוקשים שהיו בהורמוז הופצצו או הוסרו", טענה שאינה מסתדרת עם הערכות מומחים לפיהן ייקח חודשים רבים להסרת כלל המוקשים ממצרי הורמוז.

אם אכן ישנם עדיין מוקשים במצרי הורמוז בהתאם להערכות המומחים, קביעתו של טראמפ כי המצרים בטוחים לשימוש עשויה לגרור תביעות חסרת תקדים מצד חברות שיסתמכו על הפוסט של טראמפ כדי להעביר ספינות, ועשויות להיפגע בהתאם.

איראןדונלד טראמפמצרי הורמוז

1 תגובות

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רגע רגע , גם באברבנל הוא יוכל לעשות פרסה בקנטינה ?
המשקיף

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