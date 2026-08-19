אשת הצללים שנכנסה לבאגז' של טראמפ - וכותבת את הפוסטים שלו

נטלי הארפ, מגישת טלוויזיה לשעבר בערוץ ימני, הפכה בשנים האחרונות לדמות מרכזית בסביבתו הקרובה של דונלד טראמפ ולמי שמנהלת בפועל את קשריו עם העולם החיצוני.

כעוזרת ביצועית בבית הלבן, הארפ אחראית בין היתר על הקלדת והעלאת הפוסטים של טראמפ ברשת החברתית Truth Social, כשהיא מחזיקה בגישה ישירה לחשבונו. מעורבות זו עמדה במרכז סערה מוקדם יותר השנה, כאשר בחשבונו של טראמפ פורסם ונמחק סרטון גזעני. יועציו של טראמפ העריכו בחדרי חדרים כי הארפ הייתה אחראית לפרסום, אך נמנעו מלהאשים אותה פומבית מחשש שהדבר רק יחזק את מעמדה אצלו.

סביבתו של טראמפ קנתה להארפ את הכינוי המדפסת האנושית, בשל מנהגה להעביר לנשיא באופן קבוע כתבות מודפסות, הודעות מגורמים שונים ועדכונים מהרשתות החברתיות.

יועץ בבית הלבן ציין כי טראמפ מעריך את העובדה שהיא מראה מחויבות ונאמנות מלאה ללא ערעור. נאמנות זו בלטה במיוחד באוקטובר 2023 מחוץ למגדל טראמפ בניו יורק, בעת שטראמפ היה בדרכו לבית המשפט. לאחר שלא נותר עבורה מקום בשיירת הנשיא, התפתח בלובי עימות קולני שבו טענה הארפ כי הנשיא ביקש ממנה להצטרף אליו באופן אישי, ובהמשך נכנסה לתוך תא מטען של רכב שטח מסוג SUV כדי ללוות אותו, כפי שתועד בתמונה שהגיעה לידי CNN.

דובר הבית הלבן דיוויד אינגל מסר בתגובה לדיווחים כי "נטלי היא אחת העוזרות הנאמנות והחרוצות ביותר בצוות של הנשיא טראמפ".