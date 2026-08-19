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נטלי הארפ נחשפת

אשת הצללים שנכנסה לבאגז' של טראמפ - וכותבת את הפוסטים שלו

נטלי הארפ, אשת הצללים של דונלד טראמפ היא האישה הכי חזקה בוושינגטון, שלא היססה להיכנס בשבילו לבגאז' של רכב כשהתברר שאין מקום במושבים | הארפ היא גם זו שכותבת את הפוסטים של נשיא ארה"ב בזמן שהוא מקריא לה מילה במילה | האשה הכי חזקה בוושינגטון (בעולם) 

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נטלי הארפ, מגישת טלוויזיה לשעבר בערוץ ימני, הפכה בשנים האחרונות לדמות מרכזית בסביבתו הקרובה של ולמי שמנהלת בפועל את קשריו עם העולם החיצוני.

כעוזרת ביצועית בבית הלבן, הארפ אחראית בין היתר על הקלדת והעלאת הפוסטים של טראמפ ברשת החברתית Truth Social, כשהיא מחזיקה בגישה ישירה לחשבונו. מעורבות זו עמדה במרכז סערה מוקדם יותר השנה, כאשר בחשבונו של טראמפ פורסם ונמחק סרטון גזעני. יועציו של טראמפ העריכו בחדרי חדרים כי הארפ הייתה אחראית לפרסום, אך נמנעו מלהאשים אותה פומבית מחשש שהדבר רק יחזק את מעמדה אצלו.

סביבתו של טראמפ קנתה להארפ את הכינוי המדפסת האנושית, בשל מנהגה להעביר לנשיא באופן קבוע כתבות מודפסות, הודעות מגורמים שונים ועדכונים מהרשתות החברתיות.

יועץ בבית הלבן ציין כי טראמפ מעריך את העובדה שהיא מראה מחויבות ונאמנות מלאה ללא ערעור. נאמנות זו בלטה במיוחד באוקטובר 2023 מחוץ למגדל טראמפ בניו יורק, בעת שטראמפ היה בדרכו לבית המשפט. לאחר שלא נותר עבורה מקום בשיירת הנשיא, התפתח בלובי עימות קולני שבו טענה הארפ כי הנשיא ביקש ממנה להצטרף אליו באופן אישי, ובהמשך נכנסה לתוך תא מטען של רכב שטח מסוג SUV כדי ללוות אותו, כפי שתועד בתמונה שהגיעה לידי CNN.

דובר הבית הלבן דיוויד אינגל מסר בתגובה לדיווחים כי "נטלי היא אחת העוזרות הנאמנות והחרוצות ביותר בצוות של הנשיא טראמפ".
דונלד טראמפהבית הלבןנטלי הארפ

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בקיצור , אשת חיל
חרדי שפוי וחרד

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