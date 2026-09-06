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מה המשמעות?

עם 164 מדינות תומכות ומתנגדת אחת: האו"ם שינה את מפת העולם

האו"ם אימץ ברוב עצום החלטה התומכת בשימוש במפות עולם המציגות את שטחן היחסי האמיתי של היבשות | 164 מדינות תמכו בהחלטה, ארצות הברית הייתה היחידה שהתנגדה (בעולם)

הסבר על הפער בגדלים האמיתיים של המדינות במפות הקיימות
הסבר על הפער בגדלים האמיתיים של המדינות במפות הקיימות (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

האו"ם אימץ ברוב עצום החלטה התומכת בשימוש במפות עולם המציגות את שטחן היחסי האמיתי של היבשות, במקום ההסתמכות על היטל מרקטור המסורתי, שמעוות באופן משמעותי את גודלן של מדינות ואזורים. 164 מדינות תמכו בהחלטה, הייתה היחידה שהתנגדה ושש מדינות נמנעו.

במרכז ההחלטה עומד היטל המפה "Equal Earth", השומר על היחס הנכון בין שטחי המדינות והיבשות. במפת מרקטור, שנוצרה בשנת 1569 לצורכי ניווט ימי, אזורים הקרובים לקטבים נראים גדולים בהרבה מגודלם היחסי, בעוד שאפריקה ואזורים הסמוכים לקו המשווה נראים קטנים יותר. כך למשל, גרינלנד נראית במפות מרקטור עצומה ביחס לאפריקה, אף שבמציאות שטחה של אפריקה גדול ממנה בערך פי 14.

שר החוץ של טוגו, רוברט דוסיי, שהציג את ההחלטה בשם קבוצת מדינות אפריקה, אמר כי המהלך נועד לקדם מפות "המשמרות טוב יותר את הפרופורציות האמיתיות של היבשות". לדבריו, "מפה הוגנת אינה משנה את הגאוגרפיה של העולם, היא משנה את האופן שבו אנחנו רואים את העולם".

"המפה האמיתית" שהאו"ם אישר
יארינה פרנסביץ' תוקפת את החלטת האו"ם (צילום: UN)

ארצות הברית התנגדה בחריפות. יארינה פרנסביץ', סגנית הנציגה האמריקנית במועצה הכלכלית והחברתית של האו"ם, טענה כי מה שמוצג כעדכון תמים של הפרופורציות במפה הוא למעשה חלק מ"פרויקט אידאולוגי רדיקלי" רחב יותר. לדבריה, במקום לעסוק בבעיות ממשיות של שלום ושגשוג, האו"ם עוסק במפות מהמאה ה-16 ובקשר שלהן לרעיונות של פיצויים ו"צדק קוגניטיבי".

ההחלטה אינה מחייבת מדינות, בתי ספר או חברות טכנולוגיה להפסיק להשתמש במפת מרקטור, אלא מעניקה גיבוי רשמי של האו"ם למפות שוות-שטח כדרך המועדפת להצגת העולם.
ארצות הבריתאו"םאפריקהמפותגאוגרפיה
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