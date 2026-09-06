עם 164 מדינות תומכות ומתנגדת אחת: האו"ם שינה את מפת העולם

האו"ם אימץ ברוב עצום החלטה התומכת בשימוש במפות עולם המציגות את שטחן היחסי האמיתי של היבשות, במקום ההסתמכות על היטל מרקטור המסורתי, שמעוות באופן משמעותי את גודלן של מדינות ואזורים. 164 מדינות תמכו בהחלטה, ארצות הברית הייתה היחידה שהתנגדה ושש מדינות נמנעו.

במרכז ההחלטה עומד היטל המפה "Equal Earth", השומר על היחס הנכון בין שטחי המדינות והיבשות. במפת מרקטור, שנוצרה בשנת 1569 לצורכי ניווט ימי, אזורים הקרובים לקטבים נראים גדולים בהרבה מגודלם היחסי, בעוד שאפריקה ואזורים הסמוכים לקו המשווה נראים קטנים יותר. כך למשל, גרינלנד נראית במפות מרקטור עצומה ביחס לאפריקה, אף שבמציאות שטחה של אפריקה גדול ממנה בערך פי 14.

שר החוץ של טוגו, רוברט דוסיי, שהציג את ההחלטה בשם קבוצת מדינות אפריקה, אמר כי המהלך נועד לקדם מפות "המשמרות טוב יותר את הפרופורציות האמיתיות של היבשות". לדבריו, "מפה הוגנת אינה משנה את הגאוגרפיה של העולם, היא משנה את האופן שבו אנחנו רואים את העולם".