שר האנרגיה של ארצות הברית, כריס רייט, התבטא הלילה (בין ראשון לשני) כי ייתכן שארה"ב תמנע מאיראן לפתח נשק גרעיני גם ללא הסכם עם טהרן. בריאיון לרשת ABC אמר שר האנרגיה כי האפשרות היא פשוט להשמיד את יכולותיה של איראן לעשות זאת.

"ייתכן שלא יהיה הסכם גרעין. ייתכן שמדובר פשוט בהשמדת היכולות שלהם לעשות זאת", מסר רייט. "הסכם עשוי לחכות לממשל הבא באיראן. אנחנו פשוט לא יודעים את זה", הוסיף.

ההתבטאות מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת בין ארצות הברית לאיראן, כאשר ממשל טראמפ מפעיל לחץ כלכלי עצום על המשטר באמצעות סנקציות. בתגובה לשיגור טילים בליסטיים איראניים לעבר ספינות מלחמה אמריקניות, תקפו כוחות ארה"ב והשביתו שלוש מכליות נפט איראניות באזור מצר הורמוז ומפרץ עומאן.

בתוך כך, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, אמר כי "אזור מוגבל מחוץ למצר הורמוז יוכרז בימים הקרובים. האזור יתחיל מקו המצור הימי של ארה"ב ויכלול אזורים במפרץ הפרסי. כל ספינה שתיכנס לאזור החדש הזה תוכנס לרשימת הסנקציות".

רזאי התייחס גם למשא ומתן עם ארצות הברית ואמר: "על האמריקנים לזכות באמון איראן כדי להמשיך במשא ומתן".

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, הבהיר בשבוע שעבר כי כללי המשחק במלחמה השתנו. קאליבאף אמר כי "מעתה ואילך, כל התקפה נגד האינטרסים והביטחון של איראן תזכה לתגובה מהירה יותר, כבדה יותר וכואבת יותר". בדבריו הדגיש כי המאבק המרכזי של איראן כעת הוא על הייצור ועל פרנסת התושבים.

בתגובה ללחץ הגובר, הקים משרד הכלכלה האיראני מפקדת מלחמה כלכלית. שר הכלכלה, עלי מדניזאדה, דחה את הטענה כי הלחץ האמריקאי יעבוד, אך העובדה שאיראן הקימה מפקדה כזו מעידה על חומרת המצב הכלכלי במדינה.

מפקד סנטקום, אדמירל בראד קופר, אמר לאחר התקיפה האמריקנית במכליות הנפט כי "שיהיה המסר למשמרות המהפכה ברור: אם תירו על שתי ספינות שלנו, נטיל מחיר כלכלי גבוה עוד יותר - ונוציא מכלל פעולה שלוש משלכם".