תיעוד יוצא דופן שהופץ בערוץ טלגרם אוקראיני מציג נפילות ישירות של טילים בליסטיים בלב הבירה קייב במהלך הלילה.
בסרטון, שצולם מחלון דירת מגורים, נראה אור אדום-כתום עוצמתי המכסה את השמים בעקבות הפיצוצים העזים. המצלם נשמע מדבר באוקראינית ומנסה לתפוס מחסה בעת החבטות הכבדות.
המתקפה המשולבת, שכללה טילים בליסטיים ועשרות כטב"מים, גבתה את חייהם של לפחות שלושה בני אדם וגרמה לפציעתם של עשרות נוספים. הפיצוצים העזים גרמו לשרפות נרחבות ולנזקים כבדים ביותר. לפחות 14 מבני מגורים, בתי ספר ותשתיות עירוניות נפגעו קשות מההרס.
חילופי האש הכבדים סימנו את סיומה של הפוגה קצרה בירי לעבר הבירה. המתקפה הרוסית החלה שעות ספורות בלבד לאחר שעזבו את האזור שליחים מיוחדים מטעם הממשל האמריקני. במקביל, דיווחו גורמים צבאיים על תקיפות אוקראיניות שיועדו לפגוע בתשתיות ובמטרות צבאיות רוסיות.
0 תגובות