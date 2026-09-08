לילה קשה בקייב כזה עוד לא ראיתם: שני טילים בליסטיים נפלו מול המצלמה - אחד אחרי השני אזרח אוקראיני תיעד את רגע נפילתם של שני טילים בליטסיים הלילה מעל העיר קייב | בסרטון נראה רגע הנפילה מזווית ייחודית, כיוון שהמצלם היה ככל הנראה קרוב מאוד למקום הנפילה | שניות לאחר מכן, נפל שם טיל נוסף (בעולם)