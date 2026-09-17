סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, ניסה במהלך מערכת הבחירות בשנת 2016 ליצור קשר עם בכירים במטה של הילרי קלינטון ולהעניק להם עצות אסטרטגיות כיצד לנצח את דונלד טראמפ, כך לפי תחקיר של המגזין 'ואניטי פייר'.

לפי הדיווח, ואנס אמר אז משפט מדהים: "אני שונא את הילרי, אבל שונא את טראמפ יותר", כך לפי החשיפה.

הוא הוסיף והדגיש בשיחות סגורות: "טראמפ לא יכול לנצח. הוא לא יכול לנצח. הילרי עומדת להפסיד, אבל היא לא חייבת".

​לפי הממצאים, ואנס דרש מקלינטון לשנות לחלוטין את לוח הזמנים שלה ולהגיע באופן מיידי למדינות המפתח של מעמד הפועלים.

"היא צריכה לבוא לכאן במקום להיות למטה במיאמי", אמר ואנס לגורם התיווך. הוא פירט את המדינות אוהיו, מישיגן, ויסקונסין ופנסילבניה, והסביר כי קלינטון חייבת לפנות ישירות לתושבים המקומיים.

​בדבריו החריפים טען ואנס כי על המועמדת הדמוקרטית להתנצל באופן פומבי על תמיכתה בעבר במלחמת עיראק. "היא צריכה לבוא לכאן ולהתנצל על מלחמת עיראק", דרש ואנס בשיחות. "להתנצל על ששלחה כל כך הרבה אנשים, הקהילה שלי, כל האנשים בכל המדינות האלה שבניהם ואבותיהם מתו וכולם פשוט שכחו אותם".

​שישה שבועות בלבד לפני מועד הבחירות, שוחח ואנס ישירות עם ג'ייק סאליבן, שהיה יועץ המדיניות הבכיר של קלינטון, האיש שהפך מאוחר יותר ליועץ לביטחון לאומיצחת ביידן.

במהלך השיחה הורה ואנס לסאליבן כי קלינטון חייבת לפעול בדחיפות כדי לתקן את הנזק שגרמה סערת ה"סל של אנשים נתעבים". מקור המקורב לסאליבן אישר את דבר השיחה וציין כי ואנס חזר ואמר בקול נחרץ: "היא חייבת להתמקד".

​הפנייה הראשונית לצוות של קלינטון נעשתה כאשר ואנס התקשר לגורם תיווך וביקש חיבור ישיר לסאליבן, בטענה שהוא נמצא ב"משימה" להציל את המצב.

דוברת סגן הנשיא, טיילור ואן קירק, מסרה בתגובה לממצאים: "אנשים רבים ביקשו מסגן הנשיא עצות בשנת 2016. הוא מעולם לא עבד עבור קמפיין, אך הוא הפציר הן ברפובליקנים והן בדמוקרטים לגשת לעיירות מעמד הפועלים כמו מידלטאון, אוהיו. אנו דוחים ב-100 אחוז את האפיון כאילו הוא ניסה לעזור להילרי לנצח".

מדובר בלא-פחות מפצצה פוליטית עבור המפלגה הרפובליקנית שמתלבטת בין ואנס לרוביו בבחירות הקרובות. אם הדברים יתבררו כנכונים, זה עשוי לסבך לא מעט את היחסים שבין סגן הנשיא ואנס, לבוס אותו הוא ניסה בעבר להביס.