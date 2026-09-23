המסע לתיבת נוח: חוקרים החלו בקידוחים באתר סמוך להר אררט

החפירות במקום - צילום: Noahs Ark Scans 10 10 0:00 / 0:47 החפירות במקום ( צילום: Noahs Ark Scans )

בטורקיה החלו בימים האחרונים קידוחי מחקר באתר מסתורי בעל צורה המזכירה סירה, במטרה לבדוק האם מתחת לפני הקרקע נמצאים ממצאים שיכולים לשפוך אור על הטענה כי מדובר בשרידי תיבת נח המקראית.

האתר, המכונה תצורת דורופינר, נמצא במזרח טורקיה, סמוך להר אררט. המחקר החדש מתבצע בהובלת פרופ' ג'נקר אטילה מאוניברסיטת סיוואס ג'ומהורייט, בשיתוף חוקרים מתחומים שונים ובאישור הרשויות בטורקיה. במסגרת הפרויקט נעשה שימוש במיפוי תלת־ממדי, מכ"ם חודר קרקע, בדיקות קרקע וקידוחים לעומק. מטרת הקידוח היא לאסוף דגימות ולבדוק מה נמצא בתוך התצורה ומתחתיה.

המיקום המשוער של תיבת נוח לדעת החוקרים ( צילום: Noahs Ark Scans )

חריגות תת קרקעיות וצורה מיוחדת

תצורת דורופינר זוהתה רשמית ב־1959 על ידי קצין בצבא הטורקי, אילהאן דורופינר, לאחר שצילם את האזור מהאוויר. אורכה של התצורה כ־164 מטרים, וצורתה החריגה הובילה לאורך השנים להשערות כי מדובר בשרידי הספינה המתוארת בספר בראשית.

החוקרים טוענים כי סריקות שבוצעו במקום העלו חריגות תת־קרקעיות, ובהן מבנים שנראים כמו מסדרונות וחללים. בנוסף, בדיקות קודמות של דגימות קרקע הצביעו לטענת צוות המחקר על רמות חריגות של חומר אורגני. עם זאת, מדובר בממצאים ראשוניים שאינם מוכיחים כי מדובר בתיבה.

כעת מקווים החוקרים כי הקידוחים והבדיקות המדעיות יאפשרו לקבל תמונה ברורה יותר של מה שנמצא מתחת לפני השטח. תוצאות המחקר צפויות להיבחן במעבדות במהלך החודשים הקרובים, ורק לאחר ניתוח הממצאים ניתן יהיה לקבוע אם מדובר בתופעה גאולוגית טבעית או במשהו חריג יותר.