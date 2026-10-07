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גרטה טונברג ביו"ש? פעילי המשט מתכננים פרובוקציה חדשה

שלוש שנים אחרי המשט לעזה, הארגון שבו השתתפה גרטה טונברג מגייס פעילים זרים לקראת מסיק הזיתים ביהודה ושומרון (בעולם)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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גרטה טונברג (צילום: שאטרסטוק )

שלוש שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, הארגון שעמד מאחורי המשט ל שבו השתתפה גרטה טונברג מסמן יעד חדש: יהודה ושומרון.

לפי משרד התפוצות, "משט סומוד העולמי" מגייס בימים אלה פעילים זרים לקראת מסיק הזיתים הקרוב, כשהמועד האחרון להגשת מועמדות נקבע ל-7 באוקטובר.

המשתתפים צפויים לשהות באזור לפחות שבועיים ולעבור הכשרה ל"פעולה ישירה", לצד הכשרה פוליטית ותקשורתית. הם אף נדרשים להתחייב להמשיך בפעילות פוליטית לאחר שובם למדינותיהם.

המהלך מצטרף לקמפיינים נוספים לגיוס פעילים בינלאומיים לקראת עונת המסיק, בהם ארגונים המציגים את פעילותם כ"נוכחות מגינה" לצד פלסטינים. במשרד התפוצות אומרים כי מדובר בניסיון לבנות רשת בינלאומית של פעילים.

מנכ"ל משרד התפוצות, אבי כהן סקלי, אמר כי ישראל "לא תשמש כמגרש משחקים לאנרכיסטים זרים", והבהיר כי המדינה תפעל נגד מי שיגיע במסגרת מערך מאורגן שמטרתו, לדבריו, לייצר פרובוקציות ולהפר את הסדר.
עזהיו"שמשטמשרד התפוצותגרטה טונברג

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