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שילם ביוקר: תייר הצית וילה שלמה על תכולתה - בגלל עכביש 

תייר מנפאל שנבהל מעכביש בחדר האמבטיה הצית פיסת נייר כדי להבריח אותו, אך הרוח העיפה את הנייר הבוער אל גג המבנה | בתוך דקות התפשטה השריפה והחריבה את הווילה, בשווי של כ-400 אלף שקלים (מעניין)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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תייר בן 45 מנפאל הצליח להפוך ניסיון פשוט להיפטר מעכביש לאסון יקר במיוחד, לאחר שהצית בטעות וילת יוקרה שבה שהה באי באלי שבאינדונזיה.

המקרה התרחש ב-5 באוקטובר, כאשר התייר, גאוראפ ראנה, הבחין בעכביש בחדר האמבטיה והחליט להבריח אותו באמצעות אש. הוא הצית פיסת נייר ועזב את החדר, אלא שרוח חזקה העיפה את הנייר הבוער אל גג המבנה, שהיה עשוי מעשב יבש ודליק.

בתוך זמן קצר התפשטו הלהבות והחריבו את הווילה על תכולתה. שבעה צוותי כיבוי הוזעקו למקום ונאבקו בשריפה במשך כשעתיים. למרבה המזל, התייר הצליח להימלט ללא פגע, ולא דווח על נפגעים נוספים.

דוברת המשטרה המקומית מסרה כי "האש התפשטה במהירות משום שהגג היה עשוי מעשב יבש, והרוחות החזקות ליבו את הלהבות". הנזק נאמד בכשני מיליארד רופיה אינדונזית, כ-400 אלף שקלים.
תיעודתיירותנפאלאינדונזיהוילה

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