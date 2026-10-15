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טעות קריטית

הסיסמה הכי קלה בעולם? פרצת אבטחה חשפה מידע אישי על 8 מיליון איש

פרצת אבטחה חמורה בדנמרק, באמצעות סיסמה פשוטה, חשפה מידע אישי של כ-8.8 מיליון בני אדם | הפרשה התגלתה בעקבות גילוי חריג על מיליוני חיפושים במאגר (בעולם)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
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אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

האקר הצליח להשיג מידע אישי של כ-8.8 מיליון בני אדם הרשומים במרשם האוכלוסין של דנמרק, לאחר שלטענתו השתמש באחת הסיסמאות הפשוטות בעולם: 123456.

לפי הדיווחים, הפריצה התבצעה באמצעות חשבון של עובד לשעבר בחברת המחשוב הדנית פייס, שהחזיקה בהרשאת גישה חוקית למאגר הממשלתי. לפחות שלושה חשבונות בחברה, בהם חשבון מנהל, השתמשו בסיסמה הזהה והחלשה.

ההאקר ניצל את הגישה כדי לבצע כ-14 מיליון חיפושים במאגר במהלך חודש ספטמבר, ולהשיג שמות, כתובות ומספרי זיהוי אישיים של כ-5.5 מיליון בני אדם חיים ועוד כ-3.3 מיליון נפטרים.

הפרשה התגלתה לאחר שגורמים ממשלתיים הבחינו בחיוב כספי חריג בעקבות מספר עצום של שאילתות שבוצעו באמצעות החברה. ההאקר טען כי אין בכוונתו למכור או לפרסם את המידע שהשיג.

הרשויות בדנמרק אישרו את פרצת האבטחה, אך טרם אימתו באופן רשמי את טענת ההאקר שלפיה הסיסמה 123456 היא שאפשרה את החדירה. מומחי אבטחה הזהירו כי המידע שנחשף עלול לשמש להונאות ולהתחזות.
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