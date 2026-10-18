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ביקור משעשע

יש דוב בספרייה: בעל החיים בדק את ספרי העיון - וגנב צנצנת דבש | צפו 

דוב שחור פרץ לספרייה בקליפורניה, חיסל דבש וחטיפים ויצא לסיור בין המדפים | מצלמת אבטחה קלטה את האירוע (בעולם)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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דוב שחור הגיע לספרייה בקליפורניה והחליט לחגוג בדרך משלו: הוא פרץ למבנה, מצא צנצנת דבש ונשנושים נוספים, ואף יצא לסיור בין המדפים.

בתיעוד ממצלמות האבטחה שפרסמו ספריות מחוז מונו, נראה הדוב נכנס לסניף הספרייה בממות' לייקס בסביבות השעה 6 בבוקר, שעות לפני פתיחתו לקהל. הוא ניגש לאזור החטיפים של העובדים ואכל חמאת בוטנים, עוגיות, חטיפי אפרסק וצנצנת דבש.

לאחר שסיים את הארוחה, הדוב הסתובב ברחבי הספרייה, עבר בין המדפים ובדק גם את עמדת העיון, לפני שיצא מהמקום. בספרייה הדגישו כי לא נגרם נזק למבנה, למדפים או לספרים.

מנהל הספריות, יוזף בופ, התייחס לאירוע בהומור: "אנחנו בהחלט אוהבים מבקרים נלהבים", אך הזכיר כי חטיפים אינם חלק מאוסף הספרייה.
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