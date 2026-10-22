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תיעוד מרשים

שומר הראש מהעתיד: הרובוט שנראה כאילו יצא מסרט פעולה

רובוט הומנואידי של חברת יוניטרי מדגים בעיטות, קפיצות אקרובטיות וכוח פיזי יוצא דופן | עם זאת, עדיין לא ברור עד כמה הוא מסוגל לבצע את הפעולות באופן עצמאי (בעולם)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
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חברת הרובוטיקה הסינית יוניטרי (Unitree) חשפה סרטון של הרובוט ההומנואידי החדש שלה, H2-X, המכונה "Kung Fu Legend Guardian", ובו הוא מבצע תרגילי אמנויות לחימה, קפיצות אקרובטיות ומפגין כוח פיזי מרשים.

בסרטון נראה הרובוט בועט וחובט במכונית, מזנק מגובה של כארבעה מטרים ומבצע תנועות המזכירות סרטי פעולה. בהמשך הוא מדגים כיצד הוא מתייצב מול אדם חמוש בסכין בתרחיש מבוים, ואף מרים את חזיתו של כלי רכב במסגרת הדמיית חילוץ.

לפי החברה, הרובוט מסוגל לפעול במשך כשמונה שעות בתנאים מסוימים, אולם טרם פורסמו מחירו ומועד שיווקו. בנוסף, לא הובהר אם הפעולות בסרטון בוצעו באופן אוטונומי, באמצעות שליטה מרחוק או לפי רצף תנועות מתוכנת מראש.

למרות ההדגמה המרשימה, הסרטון אינו מוכיח שהרובוט מסוגל לזהות סכנות ולהגיב אליהן באופן עצמאי ובטוח במציאות.
סיןתיעודסרטון ויראליטכנולוגיהרובוט

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