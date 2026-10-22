דרישת שלום מהחלל? חפץ מסתורי נמצא נטוש בשדה תירס

חפץ מתכתי ענק, שקוטרו כ־3.35 מטרים, נמצא בשדה תירס במחוז סטיבנס שבמדינת מינסוטה בארצות הברית.

לפי הודעת משרד השריף המקומי, החפץ התגלה ב־14 באוקטובר בשטח חקלאי בעיירה סקוט. שוטרים שהגיעו למקום אישרו כי מדובר בעצם מתכתי גדול, שהוגדר בהודעה כ"ככל הנראה חפץ מהחלל".

החפץ הוצא מהשדה ביום חמישי, וסוכנויות פדרליות החלו לבדוק את מקורו. שריף המחוז, ג'ייסון דינגמן, אמר לעיתון Minnesota Star Tribune: "יש כמה סוכנויות שונות המסייעות בקביעת מקורו של החפץ".

השריף הוסיף כי גם גורמי האכיפה המקומיים אינם מקבלים מידע רב: "אנחנו לא מקבלים הרבה מידע, וגם מה שאנחנו מקבלים הוא די מסתורי". לדבריו, ייתכן שגורמים בכירים יותר כבר יודעים מהו החפץ, אך המידע טרם נמסר להם.

לעת עתה לא ברור אם מדובר בפסולת חלל, בחלק מכלי טיס או בחפץ שמקורו אחר.