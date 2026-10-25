מנכ"ל ענקית הטכנולוגיה האמריקנית פלנטיר, אלכס קרפ, טען כי ארצות הברית, סין וישראל הן המעצמות היחידות שמתחרות באמת על השליטה העולמית בבינה המלאכותית.

בשיחה שפורסמה ביום שישי עם בכיר בבנק סיטיגרופ, אמר קרפ כי "המדינה שתנצח במרוץ הבינה המלאכותית תקבע כיצד ייראה העתיד". בתגובה לשאלת הכתב על המדינות המתחרות טען כי המדינות היחידות הרלוונטיות למירוץ הם ארצות הברית, סין וישראל.

לדבריו, ארצות הברית מקדימה כיום את סין בכחצי שנה, אך בעוד יתרונה של ארה"ב טמון ביצירתיות, כוחה של סין נמצא בהיקף הפעילות וביכולתה לפתח טכנולוגיות בעלויות נמוכות.

קרפ מתח ביקורת חריפה על אירופה, שלדבריו נותרה מאחור ותיאלץ להסתמך על טכנולוגיות אמריקניות או סיניות. את ישראל ציין כיוצאת דופן, אך לא פירט מה מעניק לה את מעמדה הייחודי.

פלנטיר, שנוסדה בשנת 2003, היא אחת מחברות הטכנולוגיה הביטחונית הבולטות בעולם. החברה מתמחה בניתוח כמויות עצומות של מידע ובפיתוח מערכות בינה מלאכותית עבור צבאות, ארגוני מודיעין, ממשלות וחברות מסחריות.

בין לקוחותיה נמנים גופי ביטחון אמריקניים ונאט"ו. החברה מקיימת גם שיתוף פעולה ביטחוני עם ישראל, וקרפ נחשב לתומך מובהק שלה.