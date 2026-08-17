הנשיא טראמפ | ארכיון ( צילום: אריה לייב אברמס, פלאש 90 )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתמודד עם משבר אמון חריף: סקר חדש של רויטרס/איפסוס שפורסם היום (שני) מגלה כי רק 33% מהאמריקאים מאשרים את ביצועיו בבית הלבן - הנתון הנמוך ביותר מאז כניסתו לכהונה הנוכחית. הסקר, שנערך על פני ארבעה ימים והסתיים ביום שני, מצביע על ירידה של שני אחוזים בהשוואה לסקר הקודם שנערך מוקדם יותר החודש.

הנתונים מעלים תמונה קשה עבור הנשיא: 64% מהנשאלים מביעים אי שביעות רצון מהביצועים שלו, כאשר רמת האישור הנוכחית משווה לשפל שהגיע אליו בכהונתו הקודמת בדצמבר 2017. הסקר, שכלל 1,166 משיבים בוגרים ברחבי ארצות הברית, נושא שולי טעות של 3 אחוזים לכל כיוון. הירידה ברייטינג מגיעה על רקע המלחמה המתמשכת עם איראן, שהחלה לאחר שטראמפ הורה על תקיפות משותפות עם ישראל. הקונפליקט, שהוביל לשיתוק של כחמישית מסחר הנפט העולמי, גרם לעלייה חדה במחירי הדלק בארצות הברית - נושא הפוגע ישירות בכיסם של האמריקאים ובסיכויי בני הברית הרפובליקנים של טראמפ בבחירות האמצע הקרובות בנובמבר.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

הציבור האמריקני: המלחמה תימשך שנים

הנתון המדאיג ביותר בסקר עשוי להיות התפיסה הציבורית לגבי משך המלחמה: 80% מהאמריקאים - כולל 87% מהדמוקרטים ו-71% מהרפובליקנים - סבורים שהמעורבות האמריקנית באיראן "תימשך תקופה ממושכת". רק 16% מהנשאלים מאמינים שהקונפליקט יסתיים תוך מספר שבועות, כפי שהבטיח טראמפ.

התוצאות מגיעות בעיתוי רגיש במיוחד: בעוד מספר חודשים יתקיימו בחירות האמצע בארצות הברית, שבהן הרפובליקנים מנסים לשמור על הרוב שלהם בקונגרס. הירידה ברייטינג של טראמפ והדאגה הציבורית מהמלחמה עלולים להשפיע על סיכויי המפלגה בקלפיות.

כזכור, טראמפ חזר לבית הלבן בשנה שעברה כשכמעט מחצית מהמדינה אישרה את נשיאותו. אולם הפופולריות שלו ספגה מכה קשה השנה, בעיקר בעקבות ההחלטה להיכנס למלחמה עם איראן. העומס הכלכלי על משקי הבית האמריקאים, בשילוב עם התחושה שהמלחמה רחוקה מסיום, יוצרים תמונה מורכבת עבור הנשיא שהבטיח יציבות ושגשוג.