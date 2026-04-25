כיכר השבת
לקראת שבוע דרמטי

טראמפ ביטל את נסיעת שליחיו לשיחות עם איראן: "יותר מדי זמן מבוזבז, הם יכולים להתקשר אלינו"

הנשיא טראמפ הודיע על ביטול פגישת המו"מ עם שר החוץ של איראן באיסלאמאבאד: "יותר מדי זמן מבוזבז, הם יכולים להתקשר אלינו" | הנשיא התייחס לקרבות בהנהגה האיראנית ואמר: "ישנם מאבקים פנימיים אדירים ובלבול בתוך ה'הנהגה' שלהם, אף אחד לא יודע מי אחראי, כולל הם עצמם" | כל הפרטים  (אקטואליה)

בהחלטה דרמטית, הודיע הנשיא על ביטול נסיעתם המתוכננת של שליחיו הבכירים, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, לאיסלאמאבאד שבפקיסטן.

השניים היו אמורים להיפגש שם עם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י במסגרת המגעים הדיפלומטיים להשגת הסכם גרעיני.

"ביטלתי זה עתה את נסיעת נציגיי לאיסלאמאבאד כדי להיפגש עם האיראנים", הודיע טראמפ ברשת החברתית Truth Social. "יותר מדי זמן מבוזבז על נסיעות, יותר מדי עבודה!".

"כל הקלפים אצלנו"

בהמשך הודעתו, הנשיא טראמפ הצביע על מה שהוא מגדיר כמשבר פנימי עמוק בהנהגה האיראנית. "חוץ מזה, ישנם מאבקים פנימיים אדירים ובלבול בתוך ה'הנהגה' שלהם", מסר. "אף אחד לא יודע מי אחראי, כולל הם עצמם".

טראמפ הדגיש את עוצמתה של מול : "כל הקלפים אצלנו, להם אין כלום! אם הם רוצים לדבר, כל מה שהם צריכים לעשות זה להתקשר!!!".

בשיחה עם רשת פוקס ניוז הרחיב הנשיא את הסברו להחלטה. "אמרתי לאנשיי, כשהם התכוננו לטיסה - אתם לא הולכים לטוס 18 שעות, כל הקלפים בידינו", ציין. "הם יכולים להתקשר אלינו מתי שהם רוצים, אבל אתם לא תטוסו 18 שעות כדי לשבת ולדבר על כלום".

ההחלטה מגיעה על רקע הפסקת אש זמנית בין ארצות הברית לאיראן, שהוארכה לאחרונה בשלושה שבועות נוספים. עם זאת, המצב בשטח נותר מתוח, כאשר מצר הורמוז עדיין סגור בפני שיט בינלאומי, והדבר גורם לנזקים כלכליים כבדים ברחבי העולם.

כפי שדיווחה כיכר השבת, הפנטגון גיבש תוכניות מגירה חדשות לפגיעה ביכולותיה הצבאיות של איראן באזור מצר הורמוז, למקרה שהמו"מ יקרוס. התוכניות כוללות התמקדות בסירות תקיפה מהירות וספינות מיקוש איראניות שסייעו לטהרן לסגור את נתיבי המים האסטרטגיים.

המשבר הכלכלי העולמי שנגרם מהמלחמה ממשיך להעמיק. נתוני האינפלציה שפורסמו לחודש מרץ ממדינות ברחבי העולם מצביעים על עלייה חדה במחירי האנרגיה, כאשר חברת Oxford Economics הורידה את תחזית הצמיחה העולמית לשנת 2026 ל-2.4% בלבד.

הפסקת אשמצרי הורמוזארה"באיראןדונלד טראמפמבצע שאגת הארי

1
וכל הרשעה כולה כעשן תכלה טראמפ הוא השליח לבער את הרשע מהעולם לא לעשות איתם עסקאות ולא לתת להם פתחון פה להכות בהם מכה ניצחת קטלנית עד שיבינו שאין עוד מלבדו ואין מי שיעזור להם להשמיד עד היסוד
נכיטנגל

