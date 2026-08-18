טראמפ בציוץ דרמטי: מצר הורמוז הוא שטח אמריקני; סימן לבאות?

מצרי הורמוז ( צילום: AI )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום (שלישי) ציוץ דרמטי ברשתות החברתיות, בו הוא מכריז למעשה על מצר הורמוז כשטח אמריקני. הציוץ כלל איור גרפי של המצר עם הכיתוב "טריטוריה חדשה של ארצות הברית", בצעד שמעורר שאלות משפטיות ופוליטיות מרחיקות לכת.

ההכרזה מגיעה על רקע המתיחות המתמשכת עם איראן והמאמצים האמריקניים לשלוט בנתיב השיט האסטרטגי, שדרכו זורם כ-20% מהנפט העולמי. טראמפ טען בעבר כי ארצות הברית מחזיקה ב"שליטה מוחלטת" על המצר, אך ההכרזה הנוכחית מסמנת הסלמה משמעותית בלשון ובמדיניות.

הציוץ של טראמפ

רקע למהלך הדרמטי אות חיים מהנשיא העצור: כך נראה מדורו 8 חודשים לאחר שנחטף ממעונו אריה רוזן | 19:13 כזכור, טראמפ איים כבר בעבר להכריז על מצר הורמוז כשטח אמריקני. במהלך נאום באקדמיה לשוטרים בלונג איילנד שבניו יורק ביום שישי האחרון, אמר הנשיא כי יגדיר בקרוב את נתיב השיט כשטח אמריקני. "לאחר שנסיים להביס את איראן, שמובסת קשות, די בקרוב אכריז על מצר הורמוז כשטח של ארצות הברית", הצהיר אז. המצב בשטח מורכב בהרבה מהצהרותיו של הנשיא. על פי נתונים עדכניים, רק 14 כלי שיט חצו את המצר ביום שלישי האחרון - לעומת כ-120 ספינות שנהגו לחצות מדי יום לפני פרוץ המלחמה. המצב הביטחוני הלא יציב והפחד מפני תקיפות איראניות ממשיכים להרתיע חברות שיט מסחריות מלעשות שימוש בנתיב החיוני.

ארה"ב במזרח התיכון ( צילום: צבא ארה"ב )

משמעויות משפטיות ופוליטיות

המהלך של טראמפ מעורר שאלות משפטיות מורכבות. מצר הורמוז הוא נתיב ימי בינלאומי, והכרזה חד-צדדית על ריבונות עליו עומדת בניגוד למשפט הבינלאומי. מדובר במעבר קריטי למסחר העולמי, ושליטה אמריקנית רשמית עליו עשויה לעורר התנגדות בינלאומית נרחבת.

רצינות הערתו של טראמפ, והאם היא מסמנת עמדת מדיניות חדשה עבור הממשל, נותרה לא ברורה. אולם הפרסום הגרפי ברשתות החברתיות מעיד על כוונה להעביר מסר ברור - הן לאיראן והן לעולם כולו - כי ארצות הברית רואה את עצמה כשולטת בנתיב האסטרטגי.

כמעט שישה חודשים לתוך המלחמה עם איראן, יש מעט מאוד אינדיקציות לכך שהמגעים הדיפלומטיים יובילו בקרוב לשלום. ארצות הברית מטילה סגר על השיט והנמלים האיראניים במטרה להפעיל לחץ כלכלי על טהראן, אך המחיר האקולוגי והכלכלי של המשבר ממשיך לגדול.